 Veryga: „valstiečiai“ svarstys, ar formuoti derybinę koalicijos darbo grupę

Veryga: „valstiečiai“ svarstys, ar formuoti derybinę koalicijos darbo grupę

2025-08-14 00:18
Ūla Klimaševska (ELTA)

„Valstiečiai“ ketvirtadienį ketina spręsti, ar formuos derybinę darbo grupę tam atvejui, jeigu socialdemokratai oficialiai šią politinę jėgą kvies į valdančiąją koaliciją, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga.

Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga / Ž. Gedvilos / ELTOS

„Valdybos lygyje turėjome diskusiją dėl galimo dalyvavimo (koalicijoje – ELTA), aišku valdyba tokio sprendimo nepriima. Bet vis tiek tokią diskusiją apturėjom ir tikrai nuomonės labai skirtingos valdyboje“, – Eltai trečiadienį po partijos tarybos posėdžio sakė A. Veryga.

„Tarėmės dėl tarybos sušaukimo (…) ir taryba turės atsakyti į vieną klausimą – ar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga formuotų derybinę grupę, jeigu sekmadienį socialdemokratų taryba nuspręstų kviesti mus, nes negalime priimti sprendimo dėl dalyvavimo, kol nėra tokio kvietimo“, – pridūrė jis.

Socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų Seime atstovais.

Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba priims šį sekmadienį.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

 
Šiame straipsnyje:
Aurelijus Veryga
LVŽS
koalicijos darbo grupė
Nemuno aušra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų