LVŽS lyderis: įtampa dėl koalicijos ateities kiltų nebent dėl politinių išskaičiavimų prieš rinkimus

„Yra visokių įtampų ir tikrai būtų kvaila sakyti, kad jų nėra ir visi susikabinę už rankų sėdi, dainas dainuoja ir alų geria. Taip nėra. Matome, kad vienas iš koalicijos partnerių leidžia sau įvairius įdomius dalykus“, – Žinių radijui trečiadienį kalbėjo A. Veryga.
„Suprantame, kad tai kelia susierzinimą, nepasitenkinimą, bet nemanau, kad čia yra pagrindas kažkam subyrėti. Tikrai ne. Jeigu ir bus kažkokių įtampų, tai nebent turbūt iš politinių skaičiavimų, kada tie išskaičiavimai būtų logiškiausi artėjant rinkimams kažkokiems, kada pasidaro patrauklu politikams trenkti durimis ir sakyti: „Žiūrėkite, manęs čia negirdi, nemato ir aš einu“, – sakė jis.
Lietuvoje 2027 metais vyks savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai, 2028-aisiais – Seimo rinkimai.
BNS rašė, kad tarp „valstiečių“ ir „Nemuno aušros“ kilo konfliktas dėl viceministrų pareigybių, dėl kurio LVŽS deleguotas žemės ūkio viceministras Artūras Pekauskas ir ministro patarėjas Mindaugas Petkevičius turėjo palikti pareigas.
A. Verygos teigimu, „Nemuno aušra“ spaudė „valstiečius“ priimti papildomą „aušriečių“ viceministrą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei pradėjo grasinti, kad jeigu to nebus, tai bus pašalintas iš pareigų „valstiečių“ viceministras Žemės ūkio ministerijoje.
Koalicijos taryba apie konfliktą buvo informuota prieš Kalėdas, pasak A. Verygos, LVŽS tikisi, kad kitoje ministerijoje bus rasta vieta „valstiečių“ atstovui.
Pagal koalicijos sutartį, „valstiečiai“ bei Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija savo ministrus turi Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bei Teisingumo ministerijoje. „Nemuno aušra“ vadovauja Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai.
„Aš suprantu, kad tas viešumoje atrodo kaip kažkoks pasistumdymas dėl postų, bet čia yra daug gilesnis kontekstas. (...) Mes nenusileidome, nesutikome giminių darbinti ir dabar yra mūsų išmestas žmogus, dėl kurio kaip ir buvo sutarta. Tai reiks rasti sprendimą, bet šiandien mes tikrai laikysimės kietai“, – sakė A. Veryga.
„Žiūrime į savo deleguotas sritis labai rimtai, atsakingai ir už jas esame prisiėmę atsakomybę. Tikrai neleisime ten kaišioti kažkokių veikėjų, kurie jau panašu savo vietą rado kitose ministerijose, iš kurių mūsų žmones išmėtė, ir mes tikrai pagal šitokias schemas nežaisime“, – teigė jis.
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius interviu BNS praėjusią savaitę sakė, kad partija pradės diskusijas dėl valdančiosios koalicijos ateities ir sprendimą dėl to priims pirmoje pavasario pusėje.
Pernai vasarą iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socialdemokratai peržiūrėjo koalicijos sudėtį. Dauguma partijos skyrių pasisakė už tolesnę koaliciją su „Nemuno aušra“, tačiau ne su demokratais, tad šiuos pakeitė „valstiečiai“.
Dabar keliaudami po LSDP skyrius partijos lyderiai bandys išsiaiškinti, ar ši pozicija išlieka tokia pati, ar kinta.
