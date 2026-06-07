Veryga: socialdemokratai gali keisti premjerę Ingą Ruginienę

„Turime tokių indikacijų, kad yra planuojama keisti premjerę. Matyt, tam ir proga yra palanki, ir dalis Vyriausybės keisis. Dalis keisis natūraliai tiesiog dėl to, kad keičiasi koalicijos partneriai. Dar šiandien, kol nebuvome susitikę, nesikalbėjome derybinėje grupėje, sunku pasakyti, ar daugiau ministrų nesikeis, bet turime tokią indikaciją, kad socialdemokratai planuoja keisti premjerą“, – sekmadienį „Lietuvos ryto“ televizijai sakė A. Veryga.
Jis pridūrė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimas šalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos nepaskatins partijos svarstyti likimą koalicijoje.
Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas sako, kad LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei I. Ruginienė.
Turime vertinti realistiškai, be jokių simpatijų, antipatijų.
„Turime vertinti realistiškai, be jokių simpatijų, antipatijų. Mindaugas Sinkevičius iš tikrųjų būtų stipresnis premjeras, nes jis turi patirties vykdomosios, ko neturi Inga Ruginienė ir jis yra buvęs jau pats ministru. Tai Mindaugas Sinkevičius tikrai turėtų didesnių galimybių įgyvendinti mūsų programą“, – „Lietuvos ryto“ televizijai sakė K. Vilkauskas.
Socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis neatmetė galimybės, kad po koalicijos derybų Vyriausybei vadovautų M. Sinkevičius.
„Mindaugas Sinkevičius, kaip partijos pirmininkas, puikiai supranta, kad dabar mūsų situacijoje jam atsakomybė yra didelė ir jeigu derybų kompozicija bus tokia, kad jam teks tapti premjeru, manau, kad taip gali ir įvykti“, – „Lietuvos ryto“ televizijai sakė V. Andriukaitis.
Demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius akcentavo, kad premjero poziciją užimantis asmuo turi turėti politinės bendruomenės mandatą.
„Dėl premjero mes sakysime socialdemokratams tiesiai savo nuomonę, norėsime išgirsti jų. Aš manau, kad premjeras turi turėti politinės bendruomenės mandatą. Tai leidžia jam turėti veiksmų laisvę. Premjeras, neturintis tvirto politinio mandato, nesantis partijos pirmininku, šiuo atveju prisiima labai daug atsakomybės, bet nebūtinai tai yra sėkmingiausia formulė“, – „Lietuvos ryto“ televizijai kalbėjo V. Sinkevičius.
(be temos)