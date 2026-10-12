Valinskas pasišaipė iš valdžios siūlymų

Buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas net neslepia šypsenos kalbėdamas apie tokius valdančiųjų sprendimus ir sako, kad kai nėra turinio, belieka galvoti pavadinimus ir siūlyti keistus sprendimus.
– Arūnai, kitų metų biudžetas pavadintas „Saugaus žmogaus biudžetu“. Kaip vertinate tokį pavadinimą?
– Juokingas. Galima būtų pavadinti arba saugiu biudžetu, arba žmogaus biudžetu, bet „Saugaus žmogaus biudžetas“... Kai neturi turinio, pradedi galvoti pavadinimus.
– Kalbant apie turinį – auga deficitas. Valdžia sako, kad išlaidų yra ir jų neišvengsi, opozicija tai vadina savotiška dovana kitai valdžiai. Jums yra tekę prisidėti prie biudžeto dėliojimo. Ar toks biudžetas yra geras sprendimas?
– Tai normali praktika. Visos ateinančios valdžios sako, kad paveldėjo blogą biudžetą. Bet čia reikėtų kalbėti ne apie tai, kokį biudžetą paveldi, o apie tai, kokios aplinkybės tuo metu susiklosto. Buvo 2008–2009 metų krizė, pandemija, dabar – karai ir naftos krizės pasaulyje. Todėl reikia kalbėti apie naujas aplinkybes, o ne ieškoti, kas kaltas – praėjusi ar dabartinė valdžia. Reikia kalbėti apie tai, ką daryti. Sprendimų yra, tik, kiek suprantu, ne visi dabartiniai ministrai supranta, ką jie turi daryti.
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– Ar dabar turime prabangą didinti biudžeto deficitą ir išlaidauti, ar, atsižvelgiant į neramią ekonominę bei geopolitinę situaciją, reikėtų labiau taupyti?
– Nežinau dėl visų galimybių ir poreikių, bet turime būtinybę didinti išlaidas tiek, kiek būtina valstybės saugumui. Jeigu neturėsime pačios valstybės ir veikiančios politinės sistemos, tada nebebus laikas kalbėti nei apie švietimą, nei apie sveikatos apsaugą. Valstybės išlaikymas yra svarbiausias dalykas.
– Kalbant apie brangius degalus, nuolaidos traukiniams jau yra, autobusams dar atsiras. Akcizų mažinti neplanuojama, nors kai kurie koalicijos partneriai sako, kad tai reikėtų daryti. Ar akcizų mažinimas ką nors iš esmės pakeistų?
– Nemanau, kad tai sukeltų kokį nors esminį pokytį. Supraskime, artėja rinkimai. Dabar laukia treji rinkimų metai – savivaldos, Seimo, po to prezidento rinkimai. Visi mėgins traukti antklodę į savo pusę. Todėl į tokius pareiškimus žiūriu kaip į priešrinkiminius žaidimus. Vieniems atrodo, kad lenkai daro gerai, kitiems – kad latviai. Tačiau visam pasauliui problemas kelia krizės, apie kurias anksčiau net negalėjome pagalvoti. Matome problemas su naftos gavyba, turėsime ir problemų su grūdais, kurie stringa Juodojoje jūroje. Todėl, manau, reikia ne gąsdinti žmones, o pasakyti: pasiruoškite, nes tai, kas yra dabar, tikrai nėra blogiausia.
– Demografijos krizę valdantieji žada spręsti nemokamais moksleivių pietumis. Ar tai padės didinti gimstamumą Lietuvoje?
– Nemanau. Lygiai taip pat, kaip nepadės diskotekos ar dar kažkas. Demografijos problema nėra vien Lietuvos problema. Ji būdinga daugeliui išsivysčiusių pasaulio valstybių. Mes taip pat esame tarp pakankamai išsivysčiusių šalių ir susiduriame su tomis pačiomis problemomis kaip Vokietija, Švedija, Jungtinė Karalystė ir kitos valstybės. Tokia yra ne tik Lietuvos, bet ir platesnė pasaulio realybė.
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