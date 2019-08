V. Sinkevičius: reikės įrodyti, kad amžius – vienintelis mano trūkumas

„Pastaruosius trejus metus mano veikla buvo tiek visuomenei, tiek žurnalistų bendruomenei, tiek valstybės vadovams atvira ir kažkokios kritikos savo atžvilgiu aš negirdėjau“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė V. Sinkevičius.

Ministro teigimu, jis yra pasiruošęs tobulėti ir yra siekiantis žinių.

„Niekada nebūsiu tobulas kandidatas ir visuomet privalėsiu ieškoti galimybių tobulėti, sužinoti kažką naujo, nes ir pasaulis galų gale keičiasi labai sparčiai“, – teigė V. Sinkevičius.

Ruošiuosi nueiti ir atsakyti į Seimo narių klausimus, nes nesu garantuotas kitų frakcijų parama, sako „valstiečių“ atstovas.

Man reikės labai sunkiai dirbti, susipažinti su europarlamentarais. (..) Įrodyti galų gale, kad tas amžius pase įrašytas yra tas vienintelis mano trūkumas.

„Aš niekada nebėgau nuo kolegų Seimo narių, visuomet buvau pasiruošęs atsakyti į jų klausimus, ir (...) kai vyks Seime procedūros, aš esu tikrai pasiruošęs nueiti į frakcijas, susitikti su kolegomis ir atsakyti jiems į visus kilusius klausimus“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

Jis pabrėžė, kad jo laukia iššūkis ne tik gauti paramą Lietuvos Seime, tačiau ir Europos Parlamento klausymų metu. Dėl jo amžiaus, sako V. Sinkevičius, jis turi įrodyti savo vertę ir kompetenciją.

ELTA primena, kad V. Sinkevičius praėjusią savaitę susitiko su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen, o trečiadienį Ministrų kabinetas posėdyje bendru sutarimu patvirtino V. Sinkevičiaus kandidatūrą į eurokomisarus. Šiai kandidatūrai pritarė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu V. Sinkevičius, kuriam yra 28 metai, yra laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras.

Ministerijų jungimas iki rinkimų – neįmanomas

Ekonomikos ir Energetikos ministerijų jungimas iki Seimo rinkimų būtų neįmanomas, o priimant sprendimą reikėtų gerai įvertinti galimą naudą ir žalą, sako ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius.

„Manau, tai būtų tiesiog neįmanoma padaryti per likusius metus laiko, tai sudėtingas procesas, kurį galima daryti iš karto po rinkimų. Bet jungiant reikia pasidaryti labai išsamią analizę, matyti tas sujungimo naudas, ar iš tiesų bus sutaupyti valstybės resursai, kiek jų bus sutaupyta, nes jungimas irgi kainuoja“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė ekonomikos ir inovacijų ministras.

Kalbėdamas apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos likimą, jei V. Sinkevičius bus paskirtas eurokomisaru, S. Skvernelis trečiadienį portalui delfi.lt užsiminė, kad „gali būti įvairių variantų“.

„Gali būti įvairūs variantai: ir su atsakomybės sričių perskirstymu, ir su kandidatų paieška ir galbūt kitokie sprendimai irgi galimi, kalbant apie ateitį, apie efektyvesnę, galbūt, mažesnę Vyriausybę“, – teigė premjeras.

Apie galimus kitus planus dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos trečiadienį užsiminė ir šalies vadovas Gitanas Nausėda, tačiau išsamiau jų nedetalizavo.

Šios užuominos paskatino spėliones, kad gali būti grįžta prie svarstymų užuot perduodant ekonomikos ministro portfelį „tvarkiečiams“, sujungti dvi ministerijas - Ekonomikos ir inovacijų bei Energetikos.

Pasak V. Sinkevičiaus, bandant daryti tai be rimtesnės analizės ir skubotai, jungimas gali būti žalingas.

„Reikia peržiūrėti ir funkcijas, kiek jų persidengia, nematau, kad tokia analizė būtų padaryta, o daryti chaotiškai būtų daugiau žalos, o ne naudos valstybei“, – sakė ministras.

„Valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio teigimu, Energetikos ministerija turi užbaigti elektros linijų sinchronizavimo projektus, tad dabar jos pertvarkymas būtų neprotingas.

„Pagrindinė prasmė būtent dėl sujungimo elektros tinklų per Lenkiją su Europos Sąjunga, tai šioje vietoje neteisinga, neprotinga šiandien priimti sprendimą dėl sujungimo, to ministerijos naikinimo būtent dėl to, kad jinai yra šiandien dienai reikalinga, ji vien dar reikalinga. Jeigu bus sprendimai, tai mes tada priimsime sprendimus ir kitus“, – BNS sakė R. Karbauskis.