V. Čmilytė-Nielsen: frakcija turėtų pritarti mokesčių reformai po pateikimo

„Mūsų pozicija nesikeičia – po pateikimo ketiname pritarti. Per vasarą bus diskusijos ir vėliau, žinoma, manau, kad diskutuosime dėl kiekvieno punkto“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Pasak Seimo pirmininkės, koreguojant mokesčių paketą buvo atsižvelgta ne į visas frakcijos išsakytas pastabas.

„Yra dalykų, kurie susiję su būtinais pakeitimais, kurie yra tiesiogiai susiję su RRF. Yra, žinoma, individualios veiklos apmokestinimas, dėl kurio mes turime pastabų, bet tai yra ilgai jau besitęsianti diskusija“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Ne į viską buvo atsižvelgta, ką sakėme kaip pastabas, bet taip pat suprantame poreikį padaryti pateikimą ir atverti galimybę diskutuoti dėl viso paketo Seime“, – pridūrė Seimo pirmininkė.

Vyriausybė trečiadienį pritarė mokesčių reformos projektui. Pirmą kartą Ministrų kabineto posėdyje apsvarstytas paketas kitą savaitę bus teikiamas Seimui.

Pirmąjį mokesčių reformos projekto variantą Finansų ministerija paviešino kovą, vėliau jį koregavo. Iki šiol pakete, be kitų dalykų, siūlyta didinti individualios veiklos apmokestinimą, numatyti pokyčiai dirbantiesiems su verslo liudijimais, investicinė sąskaita ir kiti.

Individualią veiklą siūloma apmokestinti 20 proc. GPM tarifu, jį didinant palaipsniui: 2024 metais jis nesikeistų, 2025 metais – didėtų nuo 15 iki 17 proc., o 2026 metais – iki 20 procentų. Nuo 2025 metų tarifai visa apimti būtų taikomi tiems gyventojams, kurie uždirbs mažiausiai 3 tūkst. eurų per mėnesį arba 35 tūkst. eurų per metus.

Be to, gaunantieji iki 15 tūkst. eurų pajamų per metus mokėtų „Sodros“ ir sveikatos draudimo įmokas, bet GPM jiems siektų 3 procentus. Anksčiau ministerija siūlė 5 proc. tarifą bei 10 tūkst. eurų ribą.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė anksčiau sakė, kad mokesčių reformai įstrigus, Briuselis sustabdytų pervedimus Lietuvai iš RRF plano, o neišmokėtų lėšų suma būtų kur kas didesnė negu dabar sulaikyti 26 mln. eurų.

Pasak G. Skaistės, lėšų „įšaldymo terminas yra nuo balandžio 28-osios plius šeši mėnesiai“. Per tą laiką, ministrės teigimu, reikia priimti kai kurių mokesčių pataisų įstatymus.

Vieną iš jų – „žaliųjų“ akcizų paketą – Seimas jau priėmė gegužę, dar liko priimti nekilnojamojo turto mokesčio pataisas. Jei šiuos įsipareigojimus Lietuva įvykdys, sulaikytą 26 mln. eurų sumą Vyriausybė gautų kitų metų pradžioje.