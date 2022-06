Užsienio reikalų ministras: Kaliningrado tranzito sankcijos buvo aiškios kovą

„Visa tai nebuvo paslėpta nuo kovo mėnesio. Kovo 14 dieną sankcijos buvo priimtos, visi atidėjimai buvo vieši, viskas buvo aišku, kas važiuos, kas nevažiuos, vis tai buvo ant stalo padėta“, – trečiadienį po bendro Seimo Užsienio reikalų bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų posėdžio žurnalistams sakė G. Landsbergis.

Seimo komitetai trečiadienį aiškinosi situaciją dėl Europos Sąjungos (ES) sankcijų kai kurioms į Kaliningrado sritį vežamoms prekėms, Maskvai apkaltinus Lietuvą tranzito ribojimais ir pagrasinus imtis „atsakomųjų veiksmų“.

„Rusija dėl savo propagandinių tikslų norėjo apkaltinti Vakarus pasiremdama Lietuvos pavyzdžiu. Visa tai, kas buvo pavadinta blokada, tranzito uždarymu, plienas sudaro mažiau negi vieną procentą visų pervežimų, kurie kerta Lietuvos teritoriją. Visa šita informacinė ataka prieš Lietuvą yra padaryta dėl mažiau negu vieno procento“, – kalbėjo ministras.

Jis teigė, kad Lietuva neturėtų nustebti išgirdusi „agresyvios valstybės grasinimus“.

„Ji (Rusija) yra mūsų kaimynė, ji kariauja karą prieš mums draugišką valstybę, prieš mūsų partnerius Ukrainą, ji žudo žmones kiekvieną dieną, o mes nustembam, kad ji pasako piktesnį žodį. Nenustebkim, gali būti tų piktesnių žodžių, dėl to mes siekėm būti NATO nariais, dėl to mes norim likti NATO nariais, kad Aljansas įsikurtų Lietuvoje su nuolatinėmis pajėgomis, dėl to mes didiname gynybą, ne dėl teorinių pamąstymų, o dėl to, kad turime pavojingą, agresyvų kaimyną“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Maskva pirmadienį pareiškė, kad tranzito ribojimais pažeidžiami tarptautiniai susitarimai ir pareikalavo, kad Lietuva nutrauktų dalies prekių tranzito geležinkeliais į Kaliningrado sritį draudimą, tuo metu Vilnius tvirtina vienašališkų ribojimų neįvedęs ir sako, kad draudimą numato ES sankcijos.

Lietuvos muitinės duomenimis, kovo 15-ąją priimtame ketvirtajame ES sankcijų pakete Rusijai įvesti ribojimai rusiškam plienui ir kitų juodųjų metalų produktams pagal sutartis, sudarytas iki birželio 17-osios, o nuo paėjusio šeštadienio jie negali būti gabenami per Bendrijos šalių teritorijas.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijos laikinajam reikalų patikėtiniui Sergejui Riabokoniui pirmadienį įteikė notą, kurioje paaiškino ES priemonių taikymą tranzitui tarp Kaliningrado srities ir Rusijos, o susitikimo metu paneigta Rusijos atstovų skleidžiama informacija, esą sankcionuotus krovinius gabenti draudžia Lietuva.

Lietuvos premjerės Ingridos Šimonytės teigimu, nors ES, Rusijos ir Lietuvos susitarimuose dėl tranzito nėra numatyta išimčių prekėms ir paslaugoms, kurios gabenamos bet kokiomis sąlygomis, tačiau tai nustatyta reglamentuose. Anot jos, sutarta, kad jokių ribojimų negali būti taikoma būtiniausioms prekėms – maistui, vaistams ir pan.