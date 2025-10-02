URM: vokiečiams nepakvietus Adomavičiaus į renginį, nėra pagrindo abejoti dėl kišimosi į politiką

Tokią K. Budrio poziciją BNS perdavė jo atstovė Kristina Belikova po to, kai Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti „aušriečių“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į trečiadienį vykusį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną, o socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius suabejojo, ar tokiais veiksmais Berlynas nesikiša į šalies vidaus reikalus.
„Ministras pabrėžia, kad Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos strateginių partnerių ir patikimiausių sąjungininkių, mūsų dvišaliai ryšiai yra grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, pagarba ir bendrais interesais, todėl nėra jokio pagrindo kelti tokius klausimus“, – BNS ketvirtadienį teigė K. Belikova.
„Mūsų dvišalėje bendradarbiavimo darbotvarkėje prioritetas yra saugumo bei gynybos klausimai, į kuriuos turėtų būti sutelktas visas dėmesys“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, M. Sinkevičius tikino atsisakyme pakviesti I. Adomavičių didelės problemos nematantis, tačiau suabejojo, ar tokiais veiksmais Vokietija nesikiša į šalies vidaus reikalus.
Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė besitikinti, kad pasikeitimai Vyriausybėje neturės įtakos bendradarbiavimui su Vokietija.
