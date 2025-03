Teisingumo ministras apie Mindaugo Sinkevičiaus situaciją: visiškai nematau problemos

„Ši byla įtraukė visuomenę į teisinę diskusiją. Tačiau, kaip žinia, Teisingumo ministerija yra viena iš vykdomosios valdžios institucijų, todėl negali kištis ir vertinti teismų. (...) Visgi, jeigu turime Aukščiausiojo Teismo sprendimą, kuris išteisina asmenį, nutraukia bylą, tai akivaizdu, kad turi vykti ir satisfakcija tais klausimais, kurie buvo pritaikyti“, – trečiadienį LRT radijui teigė R. Mockus.

„Šiuo atveju jis (M. Sinkevičius – ELTA) buvo pašalintas iš pareigų. Tai, ar būtų įvykęs teisingumas, jeigu Aukščiausiasis Teismas išteisina, kaip nutiko šiuo atveju, nutraukia bylą, bet asmuo, būtent dėl šios bylos ir jos aplinkybių netekęs pareigų, negali jų eiti toliau arba negali būti atstatytas į jas? (....) Visiškai čia nematau kažkokios problemos. Viską teismas išsprendė ir tai jau galutinis sprendimas kaip bebūtų“, – pabrėžė ministras.

ELTA primena, kad pernai rudenį po Apeliacinio teismo sprendimo vadinamoje „čekiukų“ byloje M. Sinkevičius neteko Jonavos mero posto – tuomet politikui buvo skirta 12,5 tūkst. eurų bauda ir trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.

Visgi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nutraukė bylą ir politiką išteisino. Kasacinis teismas konstatavo, kad tuomečio mero veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino.

Netrukus M. Sinkevičius kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK), kuri sugrąžino politikui mero mandatą. Tuo metu kovo 16 d. planuotus pirmalaikius Jonavos mero rinkimus Seimas atšaukė – socialdemokratas grįžo dirbti į savivaldybę.

R. Mockus tikina, jog yra pavaldus tik premjerui

Teisingumo ministras R. Mockus tvirtina, kad dirbdamas Vyriausybėje yra tiesiogiai pavaldus tik premjerui Gintautui Paluckui. Politikas leidžia suprasti, jog yra nepriklausomas ir nuo jį į ministeriją delegavusios „Nemuno aušros“ bei partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio – R. Mockus pabrėžia, kad jokie ministerijos klausimai nėra derinami nei per atskiras valdančiosios daugumos partijas, nei per pavienius politikus.

Taip ministras atsakė LRT radijuje sulaukęs klausimo, kaip jaučiasi dirbdamas kartu su „Nemuno aušros“ pirmininku. Pagal koalicinę sutartį, į teisingumo ministrus kandidatą siūlė būtent „aušriečiai“.

„Aš tik pasakysiu, kaip teisingumo ministras, kaip teisininkas – pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, jos 96 straipsnį, ministrai po priesaikos yra tiesiogiai pavaldūs ministrui pirmininkui. Visų ministrų, ne tik mano, bet visų ministrų tiesioginis bendravimas, visų klausimų derinimas vyksta su ministru pirmininku, betarpiškai. Mes, Vyriausybės nariai, nederiname jokių klausimų nei per partijas, nei per atskirus politikus – kaip ir Konstitucijoje parašyta, viskas vyksta derinant per ministrą pirmininką“, – LRT radijui trečiadienį sakė R. Mockus.

Jis taip pat pabrėžė, jog ir politinę komandą – teisingumo viceministrus – rinkosi pats, „Nemuno aušra“ jam neteikė pavardžių, kurios turėtų atsidurti ministerijos vadovybėje.

„Susitarimai buvo tokie, kad, vis dėlto, pirmiausiai įsivertina pats ministras – turi ratą asmenų, su kuriais jis nori pasikalbėti, pamatyti jų kompetencijas, įvertinti jų galimybes, nes, sutikite, pakviesti žmogų į politines pareigas, į ministeriją, į viceministro pareigas yra ir to paties žmogaus klausimas – ar jis norėtų, ar taip įsivaizduoja“, – dėstė jis.

„Buvo daug įvairių pokalbių, bet tikrai nebuvo taip, kad ministrui kažkas prievarta ar kažkokiu kitu nurodymų būdu pateiktų ant stalo ir sakytų, kad štai šitas turi būti (viceministru – ELTA) ir ne kitaip. Visus viceministrus rinkausi visiškai laisvai ir esu labai dėkingas už galimybę tai padaryti, dėl to, kad man tai buvo labai svarbu“, – apibendrino R. Mockus.

Šiuo metu R. Mockaus komandoje dirba du viceministrai – sausio pabaigoje darbus pradėjęs penitencinės sistemos ekspertas Andrius Dubinas bei kovo pradžioje į pareigas atėjęs Europos Sąjungos (ES) teisės, nevyriausybinių organizacijų (NVO) teisės instituto ekspertas Rytis Jokubauskas.

Vasario mėnesį klausiamas apie ministerijos vadovybę, R. Mockus patikino, kad kovo pradžioje žada galutinai suformuoti viceministrų komandą. Tuomet jis teigė, kad yra du kandidatai, kurie atostogauja ir netrukus prisijungs prie ministerijos, o dar vienas kandidatas baigia darbus ES struktūrose.

R. Mockus patikino, jog šiuo metu vyksta trečiojo viceministro paieškos.