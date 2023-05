A. Tapinas apie išmokas savivaldos politikams: vyksta masiniai piktnaudžiavimai

„Siūlytina nustatyti tarybos nario veiklai apmokėti lubas, kurių dydis negalėtų viršyti 0,2 ar 0,3 VMDU, baigtinį tinkamomis pripažintinų ir su nario veikla susijusių išlaidų sąrašą“, – per spaudos konferenciją Seime trečiadienį sakė V. Semeška.

Pasak V. Semeškos, taip būtų galima užkirsti kelią piktnaudžiavimui, nes „akivaizdu, kad kontrolės mechanizmas savivaldoje neveikia“.

Galimus piktnaudžiavimo atvejus anksčiau paviešinęs visuomenininkas, Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas sakė, kad pradėjus aiškintis savivaldos narių išlaidas su tarybos nario veikla susijusiai veiklai finansuoti matyti, kad „vyksta masiniai piktnaudžiavimai“.

A. Tapinas per spaudos konferenciją minėjo paskutinius paskelbtus atvejus, kai Druskininkų savivaldybėje per kadenciją trys nariai, neturintys vairuotojo pažymėjimo, per buvusią kadenciją pravažinėjo po 13–14 tūkst. eurų.

Antradienį situaciją su naujai išrinktais merais aptarusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sakė, jog išmokų savivaldybių tarybų nariams tvarka bus keičiama, kad nebūtų prielaidų šiomis išlaidomis manipuliuoti.

Viešojoje erdvėje pastaruoju metu nuskambėjo keli atvejai dėl galimo savivaldybių tarybų narių manipuliavimo išmokomis už darbą, susijusį su savivaldybės tarybos nario veikla.

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai balandį pradėjo tyrimą dėl galimai pažeisto viešojo intereso skiriant išmokas Pagėgių ir Šilutės savivaldybių tarybų nariams, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi tyrimą dėl šių išlaidų Neringos bei Šiaulių miesto savivaldybėse.

STT kovą paskelbtas antikorupcinis vertinimas rodo, kad skirtingų savivaldybių tarybos narių gaunamos išmokos už darbą skiriasi 25 kartus, ne visur prašoma išlaidas pagrindžiančių dokumentų, palikta spraga gauti dvigubą atlyginimą.

Daugiau kaip trečdalį savivaldybių patikrinusi STT skelbė, kad mažiausia išmoka už darbą – iki 43 eurų – yra Plungės rajono savivaldybėje, Kazlų Rūdos ir Raseinių rajono savivaldybėse – iki 50 eurų per mėnesį vienam tarybos nariui. Tuo metu Kauno mieste ši suma siekia iki 1072 eurų, Kauno rajone – iki 1018 eurų.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, tarybos nariams mokamas ne nuolatinis atlyginimas, o atlyginama už darbo laiką, kai jie eina savivaldybės tarybos nario pareigas. Kiekviena savivaldybė atskirai patvirtina reglamentą, kuriame numato tokios išmokos dydį, atsiskaitymo tvarką ir tinkamomis pripažintinų išlaidų baigtinį sąrašą.

Taip pat savivaldybės tarybos nariui gali būti skiriama išmoka apmokėti su veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos ir kitoms išlaidoms Ji gali būti skiriama kas mėnesį ir už ją turi būti atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.

STT vertinimu, tarybos savo nuožiūra per plačiai taiko galimas kompensuoti išlaidas, dėl to kai kurios jų gali būti skiriamos nepagrįstai.

Analizė parodė, jog didžiausios savivaldos politikų išlaidos yra susijusios su transportu, dažniausiai – su degalų pirkimu.