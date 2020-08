Ministras: Baltarusijos valdžia netrukdė S. Cichanouskajai išvykti iš šalies

Ministras taip pat teigia, kad Baltarusijos valdžia ne tik netrukdė S. Cichanouskajos išvykimui iš šalies, bet netgi jam padėjo.

„S. Cichanouskaja yra saugi, ji yra Lietuvoje kartu su savo vaikais“, – URM surengtoje spaudos konferencijoje informavo L. Linkevičius.

Užsienio reikalų ministras taip pat informavo, visą naktį iš pirmadienio į antradienį bandęs su S. Cichanouskaja susisiekti.

„Apskritai įvykiai klostėsi vakar vakare, ji lankėsi rinkimų štabe įteikti protestą dėl to, kaip buvo skaičiuoti balsai, buvo su savo advokatu, advokatas išvyko iš pastato anksčiau, ji užsilaikė labai ilgai, praktiškai apie 7 valandas. Kaip tik tada aš bandžiau su ja susisiekti ir tiesiogiai, ir per štabą, ir per ambasadą, bet nebuvo galimybės ir tada ieškojome, kur ji galėtų būti ir kokios čia būtų sąlygos. Ta nežinomybė praktiškai tęsėsi visą naktį“, – informavo jis.

L. Linkevičius teigia, kad opozicijos kandidatė Baltarusijos prezidento rinkimuose greičiausiai patyrė valdžios spaudimą. Jo teigimu, valdžia ne tik netrukdė S. Cichanouskajos išvykimui iš šalies, bet netgi jam padėjo.

„Dabar kaip paaiškėjo, ji iš tikrųjų, matomai patyrė ir tam tikrą spaudimą, neturėjo labai daug pasirinkimo, kaip tik palikti šalį, ji turėjo tik Lietuvos nacionalinę vizą, reiškia, kad ji gali būti Lietuvoje metus laiko be jokių apribojimų ir tai, matyt, lėmė dar ir jos apsisprendimas išvykti į Lietuvą. Valdžios atstovai tam netrukdė ir praktiškai sudarė tas galimybes“, – sakė L. Linkevičius.

Valdžios atstovai tam netrukdė ir praktiškai sudarė tas galimybes.

Ministras taip pat teigia kol kas dar neturėjęs galimybės pakalbėti su S. Cichanouskaja ir akcentuoja kol kas dar nežinantis jos intencijų bei planų.

„Kadangi visa tai vyko naktį, gal praktiškai ir paryčiais, iš tikrųjų ji turi pailsėti, neteko man dar su ja pakalbėti, nežinome, tiesą sakant ir jos planų, intencijų, ką ji ketina daryt. Tačiau neketiname įvykių forsuoti ir, aišku, ji pati, matyt, nuspręs, kaip čia toliau elgtis. Patarsime, galbūt pabendrauti su žiniasklaida, ko yra didžiulis poreikis, tačiau visa tai vyks natūraliai, tikrai neforsuojant įvykių ir sudarant tam galimybes“, – sakė jis.

Patyrė stresą ir didelį spaudimą

L. Linkevičius sako su Svetlana Cichanouskaja dar nekalbėjęs ir apie jos politines ambicijas kol kas nieko nežinąs. Pasak ministro, Lietuva tikrai nesikiš ir nedalyvaus su S. Cichanouskaja politinėje veikloje.

„Susitiksiu, kai ji norės, pailsės ir turės galimybių. Esmė ne tai, kada susitiksim. Reikia sudaryti žmogui sąlygas atsigauti nuo patirto streso. Reikia suteikti sąlygas realizuoti planus, kuriuos ji turi. Mes tikrai neketiname dalyvauti už ją politinėje veikloje ir tikrai neketiname kažką spausti. Tai priklausys nuo jos. Ji yra jauna moteris, turi vaikų. Ji niekada nebuvo politikoje, ji patyrė stresą ir didelį spaudimą. Mums reikia dabar žmogiškai suprasti ir neturėtume nieko forsuoti. Turime palaukti“, – sakė L. Linkevičius.

Paklaustas, ar Lietuva šiuo metu atsakinga už jos saugumą, L. Linkevičius tai patvirtino. Anot jo, S. Cichanouskajai viza išduota vieneriems metams.

Reikia suteikti sąlygas realizuoti planus, kuriuos ji turi. Mes tikrai neketiname dalyvauti už ją politinėje veikloje ir tikrai neketiname kažką spausti.

„Be abejo, juk dabar ji Lietuvoje, tai mes atsakingi už saugumą“, – sakė jis.

ELTA primena, kad opozicijos kandidatė Baltarusijos prezidento rinkimuose S. Cichanouskaja išplatino vaizdo įrašą, kuriame teigia priėmusi sunkų sprendimą išvykti iš Baltarusijos į Lietuvą. Kitame paviešintame vaizdo įraše, kurio filmavimo laikas ir vieta nežinoma, politikė ragino baltarusių tautą nutraukti protestus.

Kalba apie sankcijas Baltarusijos valdžios atstovams

L. Linkevičius antradienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų svarstyti galimybę įvesti sankcijas Baltarusijos valdžios atstovams, kurie yra atsakingi už rinkimų klastojimą ir jėgos naudojimą prieš protestuotojus.

„Galvojame, kaip dabar turėtume koreguoti santykius su Baltarusija. Šiai minutei aš neturiu atsakymo, bet aš manau, kad visos opcijos ir visi pasirinkimai turėtų būti ant darbo stalo ir tam tikros pasekmės turi būti, netgi įskaitant ir galimas sankcijas atžvilgiu tų, kurie vykdė tą apgaulę, kurie naudojo perteklinę jėgą“, – žurnalistams sakė L. Linkevičius.

Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad „perteklinės jėgos panaudojimas tikrai nėra leistinas ta prasme, kad protestuotojai iš tikrųjų buvo išimtinai taikūs“.

„Jie tikrai nebuvo agresyvūs, jie nedaužė langų, nedegino mašinų, čia tikrai nereikėjo tos jėgos naudoti tiek, kiek ji buvo naudojama. Bet pasirinkimas padarytas, matosi, kad šalies vadovybė eina va bank, laiko įkaitais savo žmones“, – kalbėjo ministras.

Jie tikrai nebuvo agresyvūs, jie nedaužė langų, nedegino mašinų, čia tikrai nereikėjo tos jėgos naudoti tiek, kiek ji buvo naudojama.

L. Linkevičius taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra pasiryžusi tarpininkauti tarp Baltarusijos opozicijos ir valdžios, jei „yra tokia galimybė ir poreikis“.

„Visuomenė iš tikrųjų yra įsiaudrinusi, kiek jie apsiruošę permainoms, patys nuspręs, mes tikrai stengiamės kiek reikės padėti, jei reikės, esame pasiruošė tarpininkauti, jei yra galimybė ir poreikis. Visame kame tikrai pamėginsim būti konstruktyvūs“, – teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.

L. Linkevičius: turime grąžinti Baltarusiją į savo interesų lauką

L. Linas Linkevičius teigė, kad artimiausiu metu su ES vadovais bus derinama bendra pozicija dėl įvykių Baltarusijoje. Ministro teigimu, jei ir nebūtų pasiektas bendras sutarimas, Lietuva negali likti nuošalyje ir turi grąžinti Baltarusiją į savo interesų lauką.

„Mes turime grąžinti Baltarusiją į savo interesų lauką kaip vieną iš prioritetinių temų, ką rodo dabar ir pasaulio žiniasklaida. Visi yra susirūpinę, tuo, kas vyksta. Mes tiesiogiai negalime būti nuošalyje, nes tai yra mūsų kontinentas, nes tai vyksta Europoje. Tai vyksta visiškai šalia, ir mums ne tas pats“, – teigė ministras.

„Šalis yra Europoje ir mums tai primena, kad turime skirti daugiau dėmesio, tai mes dabar ir darome. Mėginame konsoliduoti tam tikrą regioninę poziciją. Neseniai suformavome Liublino trikampį, kuriame yra Lietuva, Lenkija ir Ukraina. Mes pareiškėme bendrą poziciją, ragindami ne tik susilaikyti nuo smurto, bet priminėme, kad esame pasiruošę tarpininkavimo kažkokią funkciją taip pat atlikti“, – sakė jis.

Pasak jo, Lietuva galėtų atlikti ir tarpininkavimo vaidmenį tarp Baltarusijos opozicijos bei jos valdžios atstovų. Bet, pirmiausia, anot L. Linkevičiaus, abi pusės turi suprasti, ko jos siekia.

„Kaip aš ir sakiau, jeigu būtų toks poreikis ir matytume tame kažkokią prasmę, galėtume tai daryti netrukus ir bet kada. Bet tam, kad galėtume tarpininkauti, reikia žinoti tarp ko ir dėl ko, o į tuos klausimus dar nėra atsakyta. Tiesą sakant, opozicijos judėjimas, kas ir valdžiai nėra labai palanku, jis nėra toks konsoliduotas. Ten nėra vieno centro, ir tai vyksta ne tik Minske. Procesai vyksta trisdešimtyje miestų mažiausiai. Vargu, kad tai yra koncentruota iš vieno taško, tai čia yra priežastis. Žmonės nėra valdomi kažkokių biurokratų ar partijų lyderių. Tiesiog tai judėjimas, kuris nėra konstruojamas iš šono. Žmonės tiesiog nori, kad juos išgirstų“, – teigė L. Linkevičius.

Mes tiesiogiai negalime būti nuošalyje, nes tai yra mūsų kontinentas, nes tai vyksta Europoje. Tai vyksta visiškai šalia, ir mums ne tas pats.

ELTA primena, kad prezidento Gitano Nausėdos patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad į įvykius Baltarusijoje galima reaguoti ne tik sankcijomis, bet ir tarpininkavimu tarp konfliktuojančių pusių. Pasak jos, Lietuvos bei kaimyninių valstybių atstovai galėtų važiuoti į Minską ir sutikti su dabartine Baltarusijos valdžia ir opozicija.

„Kitas atsakas galėtų būti kitoks, tai – tarpininkavimas. Tarpininkavimas tarp opozicijos ir nepartinės Baltarusijos valdžios. Lietuva su Lenkija, galbūt Ukraina būtų pasirengusios tarpininkauti, jeigu būtų sutikimas iš abiejų pusių, kad toks tarpininkavimas galėtų vykti“, – „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė.

„Galėtų Lietuvos ir kai kurių kaimyninių šalių atstovai vykti į Minską ir tartis tiek su viena puse, tiek su kita. Ieškoti abiem pusėms priimtinų būdų, kaip deeskaluoti situaciją. Dabar viskas eina tik blogyn“, – teigė ji.

Patarėja pabrėžė, kad toks tarpininkavimas būtų įmanomas, jei abi konfliktuojančios pusės norėtų kalbėtis.

Baltarusijos valdžia pirmadienį paskelbė, kad prezidentas Aliaksandras Lukašenka rinkimuose surinko 80 proc. balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai. Baltarusijoje kelias naktis vyko protesto akcijos prieš rinkimų rezultatų klastojimą. Opozicijos kandidatė rinkimuose S. Cichanouskaja antradienį iš Baltarusijos atvyko į Lietuvą.

Pagrindinė A. Lukašenkos oponentė Baltarusijos prezidento rinkimuose S. Cichanouskaja atmetė oficialius rezultatus.

Paskelbus balsavusių rinkėjų apklausų rezultatus, sekmadienio ir pirmadienio vakarą Minske ir kituose Baltarusijos miestuose prasidėjo masinės protesto akcijos, kurios virto susirėmimais su teisėsauga.

UŽDARYTI >





















0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Baltarusijoje pareigūnai suiminėja protestuotojus | 12 nuotr.



















Per saugumo pareigūnų ir protestuotojų susirėmimus naktį į antradienį žuvo žmogus, dar dešimtys buvo sužeisti.