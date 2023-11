„Skaidrinam“: Birštono merė kurą pylėsi dalyvaudama tarybos posėdžiuose

Didžiausią sumą už kurą iš savivaldybės lėšų kompensavosi buvusi kandidatė į savivaldybės mero postą, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Birštono savivaldybėje Jurgita Seržentienė. Ji per praėjusią kadenciją savivaldybės taryboje kompensavosi kuro už maždaug 17,35 tūkst. eurų.

„Už tiek pinigų per kadenciją jai teko nuvažiuoti apie 192 tūkst. kilometrų. Po 4224,4 kilometrų per mėnesį. Po 140 kilometrų per dieną. Kiekvieną dieną įskaitant savaitgalius beveik ketverius metus. Ir per karantiną“, – nurodoma publikacijoje.

Tarp rekordininkų – ir J. Seržentienės vyras, buvęs tarybos narys Audrius Šeržentas. Kaip ir žmona, 2019 m. į savivaldybę jis buvo išrinktas su Visuomeniniu rinkimų komitetu „Vieningas Birštonas“, tačiau 2023 metais į tarybą nebepateko. Praėjusioje kadencijoje jo išvažinėto kuro suma siekia 16, 5 tūkst. eurų, nurodoma „Skaidrinam“ tyrime.

Iš viso sutuoktiniai už kurą yra atsiskaitę 36 skirtingomis banko kortelėmis, nors dviejų iš jų numeriai sutampa.

Tuo metu socialdemokratas, buvęs Liberalų sąjūdžio Birštono skyriaus pirmininkas bei žinomas kurortinio krašto verslininkas Ervinas Marčiulionis būdamas tarybos nariu už išlaidas kurui gavo 17 tūkst. eurų kompensaciją.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovas Birštono savivaldybėje Darius Šeškevičius iš viso per kadenciją išsigrynino per 16, 5 tūkst. eurų kuro išlaidų.

Beveik 15 tūkst. eurų kompensavosi ir Lietuvos regionų partijos narė Daina Zdanavičienė. Kaip nurodo „Skaidrinam“ tyrimas, jos pateikta kuro išlaidų suma per kadenciją siekė apie 14, 9 tūkst. eurų.

Nuo kolegų neatsiliko ir beveik du dešimtmečius Birštono savivaldybės taryboje esanti socialdemokratė Roma Žentelienė. Birštono kultūros centre direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai dirbanti savivaldybės narė per kadenciją pateikė kuro čekius už 13 864,39 eurų.

Nurodoma, kad, pagal politikės išlaidų ataskaitoje pateiktus čekius, R. Žentelienė atsiskaitė bent 23 mokėjimo kortelėmis – tiek jų suskaičiuota per 18 mėn., 2019–2021 metų laikotarpyje.

Merė kurą pildavosi vesdama posėdžius

Tuo metu nuo 2008-ųjų Birštono savivaldybei vadovaujanti merė Nijolė Dirginčienė, 2019–2022 m. kadencijoje pateikė 13712,96 eurų vertės kuro kompensacijas.

Skaičiuojama, kad per visą kadenciją ji atsiskaitė bent 23 skirtingomis kortelėmis, o taip pat bent 3 kartus kurą pylėsi vesdama tarybos posėdį.

Savivaldybės teigimu, merė turi du tarnybinius automobilius ir vieną vairuotoją. Jais, prireikus, gali naudotis pati merė, vicemeras ir kiti administracijos specialistai.

Nurodoma, kad N. Dirginčienė kadencijoje taip pat kompensavosi 103 eurus išlaidų spausdintuvui.

ELTA primena, kad pavasarį visuomenininkui A. Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) jau yra pradėjusi ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šiaulių miesto, Kauno rajono, Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Ignalinos, Jonavos, Lazdijų, Alytaus, Marijampolės bei Ukmergės rajonų savivaldybių.

Pasak STT atstovės spaudai, teisėsauga aiškinasi aplinkybes, tačiau nė viename iš 14 pradėtų tyrimų įtarimai konkrečiam asmeniui nėra pareikšti.

Dėl „Skaidrinam“ kilusio skandalo keturi į „čekučių“ skandalą įsivėlę Alytaus, Ukmergės ir Kretingos konservatoriai lapkričio pradžioje kuriam laikui liko be narystės partijoje.