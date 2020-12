Siūloma panaikinti švietimo įstaigų vadovų kadencijas

Tai siūlančias Švietimo įstatymo pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Liudas Jonaitis.

Jis siūlo sudaryti su konkursą laimėjusiu švietimo įstaigos būsimu vadovu neterminuotas sutartis, o esamų vadovų kadencijas panaikinti ir sudaryti neterminuotas sutartis, pasibaigus jų kadencijai.

Seimo nario L. Jonaičio teigimu, šiuo metu, galimai dėl galiojančių Švietimo įstatymo nuostatų, Lietuvoje trūksta daugiau kaip 240 švietimo įstaigų vadovų. Anot jo, kandidatai nepretenduoja į viešai skelbiamus konkursus dėl socialinių garantijų stokos: terminuota darbo sutartis neužtikrina stabilios ekonominės padėties, negalima gauti ilgalaikių būsto paskolų, kreditų ar pirkti lizingo būdu.

Be to, penkerių metų laikotarpis yra per trumpas, siekiant sėkmingai dirbti švietimo įstaigoje ir pasiekti svarių rezultatų.