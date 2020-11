A. Širinskienė apie antrąjį karantiną: sąskaitų areštų dėl nesumokėtų mokesčių nebus

Pavasarį užsidarę teatrai ir koncertai ištuštino ir taip tuščias atlikėjų, aktorių ir kitų laisvai samdomų kūrėjų kišenes, o papildyti jas nebuvo kaip ir kada. Sunkūs laikai toliau tęsiasi dainininkams, aktoriams ir kitų pramogų verslo atstovams. Galvose sukasi vienintelis klausimas: kaip išgyventi?

„Ar tikrai gaus paramą pramogų verslo atstovai, smulkusis verslas?“ – klausė laidos vedėjai A. Širinskienės.

„Sąskaitų areštų dėl nesumokėtų mokesčių tikrai neturėtų būti. Kada yra karantinas, įsijungia mokesčių atidėjimas. Be abejo, kad skirtingi verslai susiduria su skirtingais iššūkiais. Be abejo, teks vertinti, kokie sunkumai, nuostoliai patirti ir juos kompensuoti. To paties laikėmės mes, tikimės, kad ir naujoji valdžia to paties laikysis“, – atsakė A. Širinskienė.

Tuo tarpu M. Sėjūnas teiravosi J. Sejonienės: „Kaip jūs numatę padėti žmonėms? Ką pajėgi naujoji valdžia?“

TV3 nuotr.

„Tikiu, kad ateinantys valdantieji nedarys populistinių sprendimų, kokie buvo daromi vasarą. Reikia atsakingiau žiūrėti į žmones, kurie tikrai finansiškai labiau nukentėjo karantino metu. Instrumentai jau yra, tiesiog juos reikia tinkamai išnaudoti“, – sakė J. Sejonienė.

„Iš kur jūs imsite pinigus? Abstrakcijos, kad viską darysime kitaip ir Šimonytė viską tvarkys. Jūs turite iš karto siūlyti verslui priemones, kurios kompensuotų tuos karantino nuostolius“, – griežtai pasisakė A. Širinskienė apie naujosios valdžios planus.

Verslas – tik viena sritis, kuriai ieškomi sprendimai. Tačiau ne ką mažiau galvosūkių turi ir švietimo sistema – koronavirusas dar iki karantino moksleivius išginė iš mokyklų į nuotolinį mokymąsi... O medicinos sistema – ar atlaikys šį protrūkį, kuris dabar įvyko? Kodėl išvis šis didžiulis protrūkis? Kodėl daug žmonių nesilaiko saugumo reikalavimų?

