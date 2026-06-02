Sinkevičius žada pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities

„Aš pateiksiu tris galimus scenarijus ir vyks balsavimas už tuos tris variantus, galbūt jo ir nereiks, galbūt bus bendras sutarimas“, – žurnalistams antradienį kalbėjo socdemų lyderis.
Jis plačiau minėtų pasiūlymų nekomentavo ir ragino sulaukti šeštadienį vyksiančio LSDP tarybos posėdžio, kuriame socialdemokratai ir aptars koalicijos ateitį.
M. Sinkevičius pabrėžė savo poziciją dėl tolimesnio valdančiosios daugumos darbo pasakysiantis labai aiškiai.
„Nebus pasakymas, kad visi trys geri. Aš pasakysiu, mano vertinimu, tinkamiausią pasirinkimą ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą, tokį matymą palaikys, bet diskusija turi būti“, – sakė politikas.
Anksčiau socialdemokratai yra modeliavę taip pat tris galimus scenarijus: tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, „aušriečius“ pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje.
Dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami.
M. Sinkevičius teigė vertinantis visų politinio lauko dalyvių matymus, tačiau jo užduotis – teikti siūlymus.
BNS rašė, kad diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
M. Sinkevičius taip pat patikino, jog tarybos posėdžio metu apie Ministrų kabineto sudėtį diskutuojama nebus.
Taip jis kalbėjo daliai opozicijos svarstant, kad LSDP lyderis turėtų prisiimti atsakomybę ir vadovauti Vyriausybei. Apie darbą arčiau centrinės valdžios yra užsiminęs ir pats M. Sinkevičius.
„Aš kol kas apie tai nesvarstau, aš koncentruojuosi į stabilumą valstybėje ir per koalicijos, sakykim, formavimo arba performavimo klausimą, o tada jau visi kiti klausimai seks iš to“, – teigė socdemų vedlys.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.
(be temos)
(be temos)