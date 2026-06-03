Siekia didesnių baudų prostitucijos paslaugų pirkėjams

Jei Seimas pritartų, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1 tūkst. iki 1,6 tūkst. eurų, o pakartotinis nusižengimas – nuo 1,6 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų.
Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parlamentui pateiktas projektas orientuotas į prostitucijos paklausos mažinimą ir administracinių sankcijų prevencinį poveikį. Tikimasi, kad griežtesnė atsakomybė prisidės prie kovos su seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis.
Galiojantis administracinės atsakomybės modelis, numatantis nedideles baudas prostitucijos pirkėjui, B. Vėsaitės nuomone, neatlieka pakankamos prevencinės ir atgrasomosios funkcijos, nes nesudaro realaus ekonominio barjero prostitucijos paklausai.
Anot B. Vėsaitės, Europos valstybių praktika rodo, kad efektyviausias būdas mažinti prostitucijos mastą – ne paslaugas teikiančiųjų baudimas, o finansinės naštos didinimas paslaugų pirkėjams.
Šiuo metu vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo 90 iki 140 eurų. Už šį administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai, numatyta nuo 140 iki 300 eurų siekianti bauda.
ELTA primena, kad šių metų balandžio mėnesį ANK pakeitimams po pateikimo pritarė 64, prieš balsavo 3, susilaikė 5 Seimo nariai. Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetai. Seimo plenariniame posėdyje jis vėl turėtų atsirasti birželio viduryje.
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