Seimo pirmininkas: Žemaitaitis turi teisę susitikti su bet kuo

Taip parlamento vadovas kalbėjo R. Žemaitaičiui susitikus su Lietuvoje trumpai viešėjusiu Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjarto (Pėteriu Sijartu).
„Aš manau, kad kiekvienas parlamentaras turi teisę susitikti su tuo, kuo jis susitinka. Labai svarbu, kad jis atstovautų ir mūsų valstybės pozicijai įvairiais klausimais, kai susitinka su aukštesniais pareigūnais“, – žurnalistams sakė J. Olekas.
„Tikrai man atrodo, kad tokie susitikimai nėra uždrausti. Tai yra privatūs susitikimai, tai jie neatstovauja tuo metu valstybės interesams, bet labai svarbu, ką mūsų parlamentarai pasako“, – pridūrė jis.
R. Žemaitaičiui atsisakant viešai nupasakoti, apie ką kalbėjosi su Vengrijos ministru, J. Olekas irgi teigė nežinantis susitikimo turinio, bet tvirtino neketinantis juo domėtis.
Jis taip pat nesureikšmino to, kad „aušriečių“ lyderis su Vengrijos valdančiosios partijos „Fidesz“ atstovu pasirašė neįvardytus dokumentus, pabrėždamas, jog Lietuvos vardu R. Žemaitaitis neturi įgaliojimų pasirašyti jokių dokumentų.
J. Olekas teigė pats su Vengrijos ministru nesusitikęs, nes jam kaip Seimo pirmininkui tai nepriklausė pagal protokolą.
BNS rašė, kad vengrų diplomatijos vadovą, aviacijos bazėje Šiauliuose lankiusį savo šalies karius, pasitiko Lietuvos užsienio reikalų viceministras.
