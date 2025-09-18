Seimas tylos minute pagerbė JAV nužudytą Charlie Kirką

„Nors pavėluotai, norėčiau pakviesti Seimą tylos minute pagerbti prieš žodžio laisvę kovojančių jėgų nužudyto Charlie Kirko atminimą“, – sakė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas.
BNS skelbė, kad Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas vos 31 metų, praėjusią savaitę buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste.
Šią savaitę institucijos paskelbė, kad šaulys buvo 22-ejų Tyleris Robinsonas (Taileris Robinsonas), jam buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.
Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sakė, kad tokios bausmės ir norėtų šioje byloje.
Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia D. Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.
Ch. Kirkas, kurį šalininkai vadina kankiniu, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams tarp jaunimo skleisti, ir pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.
Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu koledžų renginiuose.
