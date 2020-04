Seimas pritarė dėl lėšų grąžinimo už neįvykusius renginius

„Už“ balsavo 106 Seimo nariai, prieš nebuvo, susilaikė – 4 parlamentarai.

Įstatymo pataisos numato, kad kai renginys neįvyksta dėl karantino metu nustatyto draudimo, paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo šio draudimo panaikinimo turi teisę nustatyti vėlesnę renginio datą. Renginys turi įvykti per protingą terminą nuo pradinės renginio datos, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo karantino metu nustatyto draudimo organizuoti renginius ir susibūrimus panaikinimo.

Vartotojas turi teisę ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paslaugų teikėjo paskelbimo apie vėlesnę renginio datą pranešti paslaugų teikėjui, kad jis nesutinka su nustatyta vėlesne renginio data.

Kai vartotojas nesutinka su paslaugų teikėjo nustatyta vėlesne renginio data, paslaugų teikėjas už neįvykusį renginį kompensuoja vartotojui suteikdamas kuponą, kurio vertė yra ne mažesnė kaip už bilietą sumokėtų pinigų suma, netaikydamas vartotojui jokių papildomų mokesčių. Kuponu vartotojas gali apmokėti bilietų į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius kainą ar jos dalį.

Jeigu vartotojas kuponu neapmoka bilietų į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius kainos per metus nuo kupono suteikimo datos, jis turi teisę reikalauti, kad paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 14 dienų po šio termino pabaigos grąžintų vartotojui kupono vertę atitinkančią pinigų sumą.

Tuo atveju, jeigu paslaugų teikėjas nesuteikia vartotojui nurodyto kupono, jis privalo grąžinti vartotojui už bilietą sumokėtą kainą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vėlesnės renginio datos.