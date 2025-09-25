Seimas apsispręs dėl parlamento rudens sesijos darbų

Dar rugsėjo 10 d. pristatytą nutarimo projektą dėl rudens sesijos darbų programos jau apsvarstė visi parlamentiniai komitetai, taip pat šį dokumentą išnagrinėjo ir frakcijos.
Jame – beveik 450 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 122, prezidentas Gitanas Nausėda – 5, Seimo nariai ir frakcijos – 258 teisės aktų projektus.
Parlamentarai ketina imtis įstatymų projektų, kuriais siekiama stiprinti visapusišką gyventojų saugumą, mažinti socialinę atskirtį bei skurdą, gerinti viešųjų paslaugų kokybę. Bus sprendžiama, kaip plėsti medicininių paslaugų prieinamumą, reglamentuoti nuotolines gydytojų konsultacijas.
Tradiciškai rudens sesijoje didelį dėmesį planuojama skirti kitų metų valstybės biudžeto svarstymui ir tvirtinimui.
Beje, Vyriausybė savo inicijuotais projektais siekia skatinti gynybos ir saugumo pramonės plėtrą Lietuvoje, stiprinti žvalgybos institucijų įgaliojimus. Parlamento darbotvarkėje taip pat turėtų atsirasti siūlymai sudaryti teisines prielaidas naujam poligonui įsteigti.
Rudens sesijoje planuojama sugrįžti prie Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisų, kurios padidintų nedarbo draudimo išmokų trukmę priešpensinio amžiaus asmenims. Beje, siekiant mažinti pensininkų skurdą, prezidentas pasiūlė svarstyti įstatymų pakeitimus, įtvirtinančius papildomą pensijų indeksavimo mechanizmą.
