Šaltiniai: į krašto apsaugos ministrus siūlomas Kaunas

Šis politikas anksčiau neoficialiai buvo įvardintas kaip vienas realiausių kandidatų į minėtą poziciją.
Šiuo metu R. Kaunas Seime dirba Ateities bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose.
ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
