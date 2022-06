S. Skvernelio patarimas oponentams: reikia suprasti, kad opozicija ir pozicija yra neišskiriamos

Valdantieji turi suprasti, kad darbas be opozicijos yra sunkiai įmanomas, sako ekspremjeras Saulius Skvernelis. Valdantiesiems oponuojančios partijos „Vardan Lietuvos“ lyderis žurnalistams taip kalbėjo po to, kai Seimo darbą boikotuojanti opozicija, trumpam grįžusi į parlamento posėdžių salę, savo balsais atmetė plenarinio posėdžio darbotvarkę.

„Jeigu yra pozicija, jie turi turėti galimybę kaip valdančioji dauguma be jokių problemų tą darbotvarkę pasitvirtinti. Bet matome, kad taip nėra“, – sakė politikas.

„Aš manau, kad reikia suprasti, kad opozicija Seime, kaip ir pozicija, yra neišskiriamos ir turi dalyvauti gerbdamos viena kitą“, – pamokančiai pridūrė S. Skvernelis.

Nors opozicija po antradienį vykusio pirmojo Dialogo grupės susitikimo tvirtino toliau liksiantys dirbti atskirai Kovo 11-osisos salėje, S. Skvernelis teigė, kad galbūt kilusį ginčą pavyktų užglaistyti ketvirtadienį. Ekspremjero teigimu, opozicija dar šią savaitę registruos įstatymo projektus, kuriuose bus numatytos konkrečios priemonės, kaip palengvinti rekordinę infliaciją kenčiančių gyventojų dalią.

„Mes tikimės, kad ketvirtadienį jau turėsime konkrečiai užregistruotus įstatymo projektus. Jeigu valdantieji sutiks šių projektų pagrindu pradėti parlamentinę diskusiją komitetuose, tai, be abejo, tai yra viena iš sąlygų grįžti į posėdžių salę“, – sakė S. Skvernelis, užsimindamas, kad ruošiamame projekte siūlymai ir dėl elektros tiekėjo pasirinkimo, ir dėl akcizų, taikomų kurui.

Tuo tarpu civilinės sąjungos ar kiti valdančiųjų inicijuoti projektai, tikino politikas, bent jau jam tikrai nėra tarp reikalavimų.

„Nėra tokio reikalavimo, yra įvardinta pakankamai aptakiai – kad būtų prioritetizuojama. Prioritetas yra ekonominiai ir socialiniai klausimai“, – teigė politikas.

Pirmadienį įvyko pirmasis opozicijos atstovų susitikimas su Seimo pirmininke, siekiant spręsti praėjusią savaitę kilusį valdančiųjų ir opozicijos konfliktą.

Vadinamojoje Dialogo grupėje dalyvavę opozicijai priklausantys politikai teigė, kad pirmajame susitikime veikiau siekta apsikeisti nuomonėmis nei į vieną posėdžių salę sugrąžinti susipykusią opoziciją ir valdančiąją daugumą. Opozicija yra pareiškusi, kad kol valdantieji neįsiklausys į jų reikalavimus, Seimo posėdžių boikotas bus tęsiamas toliau.

Opozicija tęs Seimo posėdžių boikotą

Po susitikimo su Seimo pirmininke opozicija nusprendė tęsti Seimo posėdžių boikotą.

„Mes grįžtame į Kovo 11-osios posėdžių salę. Mes turime darbotvarkę ir šiandien dėl jos diskutuosime ir ją aptarsime“, – prie Seimo pirmininkės kabineto žurnalistams sakė „valstiečių“ frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

„Dialogas prasidėjo“, – pridūrė socialdemokratų atstovė Orinta Leiputė.

Vadinamojoje Dialogo grupėje dalyvavę politikai teigė, kad pirmajame susitikime veikiau siekta apsikeisti nuomonėmis, nei į vieną posėdžių salę sugrąžinti susipykusią opoziciją ir valdančiąją daugumą.

„Šio susitikimo tikslas, manau, nebuvo iš karto dėl kažko susitarti. Mes tiesiog apsikeitime nuomonėmis, savo kvietimą ir reikalavimą jau buvome išdėstę pareiškime. Norėjome išgirsti ir kitos pusės nuomonę dėl mūsų išreikštų siūlymų. Tos nuomonės nelabai išgirdome. Tai dar kartą pakartojome savo lūkesčius. Manome, kad dabar svarbiausiai susitelkti dėl ekonominių ir socialinių sprendimų“, – teigė A. Norkienė.

Posėdžius ignoruos, kol nesulauks valdančiųjų atsako

Žurnalistams paklausus, kiek ilgai yra užsibrėžta tęsti posėdžių boikotą, opozicijai priklausantys politikai tvirtino, kad į bendrus posėdžius sugrįš tik tuomet, kai bus išgirsti.

„Mes to nevadiname boikotu. Tiesiog dirbame savo darbą, o valdantieji, matyt, savo. Kada jie sugebės mus išgirsti – tikėkimės, kad šiandien pradžia padaryta – tai ir grįšime posėdžiauti bendrai“, – sakė O. Leiputė, pridurdama, kad trečiadienį vyks dar vienas Dialogo grupės susitikimas.

Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Dialogo grupė planuoja susitikimą, greičiausiai rytoj bus tęsiama diskusija“, – sakė ji.

Savo ruožtu Frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Linas Kukuraitis teigė, kad bendro pobūdžio diskusijų opozicijai nepakanka.

„Mums reikia konkrečių atsakymų dėl mūsų iškeltų reikalavimų. Tikimės, kad kitame Dialogo grupės posėdyje tai nutiks“, – aiškino L. Kukuraitis.

Pasak jo, šiuo metu opozicija ruošia siūlymų paketą, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės, kaip palengvinti infliacijos padarinius gyventojams.

„Tikimės, kad mes savo paketą paruošime, tikimės, kad opozicija išeis su labai aiškiu socialiniu – ekonominiu infliacijos mažinimo paketu, kurį siūlome artimiausiu metu svarstyti. Tada žiūrėsime, kaip reaguos valdančioji pusė“, – tvirtino L. Kukuraitis.

Situacija parodė, kad valdantieji be opozicijos dirbti negali

Galiausiai susitikime dalyvavęs „darbiečių“ atstovas Viktoras Fiodorovas pažymėjo, kad opozicija neatsitraukia nuo anksčiau deklaruotų reikalavimų valdančiajai daugumai. O tarp tokių reikalavimų ir žemės ūkio ministro likimas, ir raginimas pasitikėjimą parlamente pasitikrinti Seimo pirmininkei.

„Visi reikalavimai, kurie buvo parašyti, lieka. Šiandien opozicija išėjo su pagrindine žinia: opozicija yra vis dar vieninga ir tas parodytas dėmesys, tas pirmas žingsnis tikrai nieko neištampė ir liekame prie pradinio sumanymo, kad mes dirbame atskirai Kovo 11-osios salėje tol, kol Dialogo grupė prieis konkrečių sprendimų. Šiandien konkrečių sprendimų nebuvo“, – sakė „darbietis“.

Be to, pasak jo, Seime kilusi neįprasta situacija rodo, kad, priešingai nei buvo teigta, valdantieji be opozicijos dirbti negali.

„Valdantieji sakė, kad jie gali dirbti ir be opozicijos ir be prezidento. Tai įrodymas, kad be opozicijos darbas yra neįmanomas. Todėl su opozicija reikia skaitytis, reikia dirbti normaliai, konstruktyviai, nesityčiojant vieniems iš kitų“, – sakė V. Fiodorovas.

Po praėjusią savaitę kilusių nesutarimų tarp valdančiųjų ir opozicijos parlamentarai ėmė posėdžiauti atskirose salėse. Siekiant grįžti prie normalaus darbo Seime, parlamento pirmininkė pakvietė opozicinių frakcijų atstovus į Dialogo grupę.

Konfliktas tarp valdančiųjų ir opozicijos prasidėjo praėjusios savaitės antradienį Seime diskutuojant dėl opozicijos inicijuotos interpeliacijos žemės ūkio ministrui. Opozicija piktinosi tuo, kad valdantieji nesutiko su antradienio posėdžio metu paprašyta pertrauka Kęstučio Navicko interpeliacijai. Jos opozicija paprašė siekdama sau norima linkme pakeisti balsų pusiausvyrą Seime. Tačiau valdantieji trečiadienio rytą sušaukė neeilinį Seimo posėdį. Šį posėdį opozicija boikotavo, o valdantieji balsuodami pritarė K. Navicko atsakymams.

Galiausiai konfliktas įsismarkavo praėjusios savaitės ketvirtadienį. Opozicija, pareiškusi, kad valdantieji negerbia jos teisių, nusprendė posėdžiauti atskirai kitoje posėdžių salėje. Čia per kelias valandas parengė rezoliuciją, kurioje išdėstė reikalavimus valdantiesiems.

Rezoliucijoje kreiptasi į prezidentą Gitaną Nausėdą, kad šis įvertintų, ar vis dar turi pasitikėjimą žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku. Taip pat ragina Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen pasitikrinti, ar ji vis dar turi pasitikėjimą Seime. Opozicija reikalauja besibaigiančioje Seimo pavasario sesijoje visą dėmesį skirti tik, pasak jų, būtiniausių ir neatidėliotinų socialinių ir ekonominių klausimų sprendimui.