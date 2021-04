Rusijos ambasados Baltarusijoje „Twitter“ paskyroje – įžeidžianti žinutė G. Landsbergiui

„#SmallDickEnergy“, – štai toks prierašas šeštadienį jau buvo ištrintas. Lietuviškai tai reiškia „mažo penio energija“.

Taip bus sureaguota į G. Landsbergio įrašą apie Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteiktą notą.

Šeštadienį po pietų vėl buvo pasidalinta ta pačia G. Landsbergio žinute, tačiau prierašas šį kartą suraitytas šiek tiek kitoks: „#smalldipenergy or #smalldickenergy – the choice is yours (jūsų pasirinkimas, liet.)“.

„Twitter“ nuotr.

„Nesistebiu, kad nusikaltėliai naudoja kalėjimo žargoną“, – portalui 15min.lt šeštadienį sakė G. Landsbergio atstovė spaudai Vytautė Šmaižytė.

„Twitter“ nuotr.

Penktadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pranešė, kad solidarizuodamasi su Čekija Lietuva išsiunčia du rusų diplomatus.

„Šiandien, balandžio 23 dieną, į Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos Federacijos Lietuvoje atstovas, jam buvo įteikta nota, skelbianti du Rusijos Federacijos darbuotojus už veiklą, nesuderinamą su diplomatų statusu, nepageidaujamais asmenis Lietuvoje, nurodant jiems išvykti iš Lietuvos per septynias dienas“, – pranešė ministras.

Anot jo, taip reiškiamas visiškas palaikymas Čekijai. Lietuvos ambasada Maskvoje pažadėjo pagalbą čekams, ten likus mažiai dirbančiųjų.

G. Landsbergis pabrėžė, kad sprendimas išsiųsti rusų diplomatus priimtas konsultuojantis su partneriais.

„Kiek esame informuoti, Latvija ir Estija nusprendė išsiųsti po vieną po diplomatine priedangą dirbusį žvalgybos darbuotoją“, – sakė jis.

Rusijos Valstybės Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas Leonidas Sluckis penktadienį pareiškė, kad Maskvos atsakas į Lietuvos, Latvijos ir Estijos sprendimą išsiųsti rusų diplomatų bus „greitas ir proporcingas“.