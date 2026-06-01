 Rusija išsikvietė Lietuvos pasiuntinę dėl tariamo sovietų karių išniekinimo

Rusija išsikvietė Lietuvos pasiuntinę dėl tariamo sovietų karių išniekinimo

2026-06-01 19:55
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Rusija pirmadienį išsikvietė Lietuvos reikalų patikėtinę Maskvoje, kad pasmerktų „barbarišką“ Lietuvoje palaidotų sovietų karių palaikų ekshumaciją kaip išniekinimą.

<span>Rusija išsikvietė Lietuvos pasiuntinę dėl tariamo sovietų karių išniekinimo</span>
Rusija išsikvietė Lietuvos pasiuntinę dėl tariamo sovietų karių išniekinimo / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Jolantai Tubaitei buvo pareikštas „griežtas protestas dėl naujų barbariškų Lietuvos valdžios institucijų projektų, kuriais siekiama Vievio mieste sunaikinti sovietų karių ir karininkų, kritusių mūšyje už Lietuvos išvadavimą iš fašistų jungo, kapines“, pranešė Maskvos užsienio reikalų ministerija.

„Atkreiptas dėmesys į tai (…) kad kariškių kapų, įskaitant tuos, kurie yra užsienyje, naikinimas, apgadinimas ar išniekinimas Rusijoje yra nusikalstama veika“, – pridūrė ministerija.

„Piktavališka kampanija, kuria siekiama išniekinti karių, kritusių mūšyje Lietuvoje, palaikus toliau įgauna pagreitį“, – tvirtino ministerija.

J. Tubaitė jau buvo iškviesta balandžio 30 d. po Raudonosios armijos kapų ekshumacijos Šiauliuose.

Pasak Lietuvos žiniasklaidos, ekshumacijos yra susijusios su 2023 m. įsigaliojusiu desovietizacijos įstatymu.

Rusijos ir Baltijos šalių, kurios yra vienos ištikimiausių Ukrainos rėmėjų, santykiai yra pasiekę dugną.

Nuo tada, kai Baltijos šalys 1991 m. atgavo nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, įtampa su Maskva reguliariai paaštrėja dėl sovietinių paminklų ir didelių rusų mažumų likimo regione.

Šiame straipsnyje:
Rusija
Lietuvos pasiuntinė
sovietų karių išniekinimas

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Komentarai

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Ta desovitizacijos komisija su visa savo kampanija perlipa visas įmamomas ribas. Kurių galų erzinti mešką? Kad ji išlįstų iš guolio? Čia tiesioginis kvietimasis priešo į svečius. Kurių galų jums užkliuvo istorija tokia, kokia ji buvo. Jūs jos neperrašysite. O paminklai, jeigu jie ir neatitinka dabartinių nuostatų, tačiau jie patys savaime yra istorijos dalis ir primena tai, kas buvo.
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Šiuo klausimu palaikau Rusiją, nes tose tarybinių karių kapinėse palaidoti ne tik rusai bet ir viso tarybinio lagerio tautų sūnūs, juk Šventame rašte parašyta, kad MIRUSIEJI TURI ILSĖTIS RAMYBĖJE.... Visas šitas tarybinių karių kapų naikinimas tai landzberginės gaujos kenkimo Lietuvai pasekmė. Kodėl labai stipriai klykiame kai Rusijoje naikinami tremtiniams skirti paminklai ir jų kapai, juk tie žuvę kareivėliai tikrai ne savo noru kariavo.
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Vėliau neverkit, kai Rusijoje padarys tą patį su lietuvių palaikais Sibire !!!
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