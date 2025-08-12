Ruginienė: „sovietinis vaikas“ man reiškia tai, ko patirti daugiau niekada nenorėčiau

„Sovietinis vaikas“ man reiškia tai, ko patirti niekada daugiau nenorėčiau. Apie tuos laikus dažnai pasakoju vaikams, nes manau, kad labai svarbu neužmiršti ir vertinti tai, kiek daug mes dabar turim – tą reikia branginti“, – feisbuke antradienį teigė politikė.
„Įvairios nuomonės viešojoje erdvėje, sukurti interneto memai rodo, kad šis žodžių junginys kiekvienam asocijuojasi skirtingai, tačiau man jis asocijuojasi su liūdna patirtimi ir prisiminimais“, – pridūrė ji.
„Tikiuosi, kad nei mano vaikams, nei ateities kartoms neteks patirti to, ką patirdavo žmonės augę tarybiniais laikais. Tam reikia tik kelių dalykų: susitelkimo, solidarumo ir drąsos!“, – rašė socialdemokratė.
I. Ruginienė priminė gimusi 1981 metais – ne stalinizmo laikais, bet pasakojo vis tiek turėjosi stovėti eilėse prie būtiniausių maisto produktų.
„Mama dirbo daug ir pamainomis, duodavo man, mažam vaikui, talonus, kad juos iškeisčiau į kruopas ir kitus produktus, – feisbuke rašė kandidatė į premjeres. – Ji negalėjo to daryti, nes dirbo, o ir vaiką į eilės priekį pastūmėdavo kokia nors kaimynė. Močiutė vargais negalais suveikdavo žirnelių ar šprotų šventėms.“
Anot ministrės, į Sibirą ištremtas jos senelis grįžo Lietuvą, tačiau apie tremtį nepasakojo, nes bijojo.
„Jis svajojo apie laisvą Lietuvą ir litą. Gaila, kad po Sibiro gavęs diabetą, jis mirė 1989 metais, taip ir nesulaukęs laisvės... To man labiausiai gaila“, – tvirtino I. Ruginienė.
BNS rašė, kad I. Ruginienė į ministrės pirmininkės pareigas siūloma vietoje praėjusią savaitę atsistatydinusio Gintauto Palucko.
Jos kandidatūrą dar turi pateikti prezidentas Gitanas Nausėda ir patvirtinti Seimas.
Naujausi komentarai