Ruginienė po susitikimo su Zailskiene: ji įsitrauks ir atneš savo idėjų

„Tų darbų, iš tikrųjų, yra nemažai, jie jau užprogramuoti ir ministerija dirba, kad ir kaip tai atrodytų galbūt keistai, bet ji dirba ir, na, naujoji ministrė, aš manau, įsitrauks ir dar naujų savo idėjų ir vėjų atneš į šitą darbą“, – trečiadienį žurnalistams teigė I. Ruginienė.
Pati J. Zailskienė savo pasiruošimą užimti ministrės pareigas vertina teigiamai.
„Aš pati savo galimybes vertinu gerai“, – teigia kandidatė į ministres.
Jos teigimu, tapusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadove, šalia savęs norėtų matyti dabar ministerijoje dirbančią komandą.
„Labai norėčiau, kad dalis tikrai liktų, nes, kiek žinau, premjerė išsiveda dalį savo komandos, tai natūralu, kad reikės naujų žmonių, bet tie, kas lieka, aš labai norėčiau, kad jie liktų dirbti, jei tik jie norės“, – sakė J. Zailskienė.
J. Zailskienė pagrindinėmis užduotimis matytų pensijų indeksavimą, „Sodros“ rezervą ir socialinį būstą
„Manau, turime kalbėti apie pensijų indeksavimą greitesnį, turime kalbėti apie („Sodros“ – ELTA) rezervo dydį, ar tikrai jis turi būti toks didelis, tikėtina, kad jį galima šiek tiek mažinti“, – teigė kandidatė į ministres.
„Labai svarbi ir, man atrodo, aktuali problema yra būstas jaunoms šeimoms, tai yra kalba ir pagalbą įsigijant ir tuo pačiu vystant spcialinį ir savivaldybių būstą ir, žinoma, ilgalaikė priežiūra, kad žmogus paslaugas gautų čia ir dabar, kada jam reikia ir tai būtų galima padaryti greitai“, – pridūrė ji.
Pateikta premjerė taip pat išskyrė pensijų klausimus.
„Neabejotinai turbūt pagrindiniai pažadai antrą pensijų pakopą pabaigėme, tai reikės sėsti prie pirmos pensijų pakopos, skaičiusoime, žiūrėsime alternatyvas, kaip galime paspartinti pensijų augimą“, – sakė I. Ruginienė.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) vicepirmininkės kandidatūrą iškėlė praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai.
J. Zailskienė 2015–2019 metais dirbo Prienų rajono savivaldybės mero patarėja, 2019–2023 metais užėmė tos pačios savivaldybės administracijos direktorės pareigas. Vėliau, prieš pradėdama darbą Seime, ėjo vicemerės pareigas.
