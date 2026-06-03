Ruginienė pasveikino naująją Danijos Vyriausybę

Premjerė sveikinime pažymėjo, kad Lietuva yra dėkinga Danijai už ilgametę partnerystę.
„Lietuva labai vertina ypatingai artimą ir pasitikėjimu grindžiamą šalių partnerystę. Mūsų bendradarbiavimas remiasi bendromis demokratinėmis vertybėmis, abipuse pagarba ir bendru įsipareigojimu siekti laisvės, saugumo ir gerovės. Danija jau daugelį metų yra ištikima Lietuvos draugė, padėjusi mums ir mūsų kelyje į narystę Europos Sąjungoje bei NATO. Esame labai dėkingi už tą paramą“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
Premjerė taip pat pabrėžė abiejų šalių bendradarbiavimą saugumo srityje bei paramą Ukrainai.
„Kai Europos ir pasaulio saugumui kyla vis daugiau iššūkių, sąjungininkų vienybė yra itin svarbi. Lietuva labai vertina Danijos lyderystę remiant Ukrainą ir jos žmones. (...) Tikiu, kad Lietuva ir Danija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus stiprindamos saugumą Baltijos jūros regione, remdamos Ukrainą ir gindamos laisvės, demokratijos bei taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos principus“, – rašoma I. Ruginienės sveikinime.
Siekiant dar labiau sustiprinti šalių dialogą ir bendradarbiavimą, ministrė pirmininkė taip pat pakvietė Danijos Vyriausybės vadovę apsilankyti Lietuvoje.
Kaip skelbta, Danijos ministrė pirmininkė M. Frederiksen trečiadienį pristatė savo naują ministrų kabinetą.
Derybos po kovo mėnesį vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir pirmadienį dabartinė premjerė M. Frederiksen pareiškė, kad jai pavyko sudaryti jos Socialdemokratų partijos, Socialistų liaudies partijos, centro kairiosios „Radikale Venstre“ ir centristinės Nuosaikiųjų partijos mažumos vyriausybę.
M. Frederiksen socialdemokratų rezultatas per rinkimus kovo mėnesį buvo silpniausias nuo 1903 m., bet jie išliko didžiausia partija, turinčia 38 vietas. Nei kairieji, nei dešinieji per rinkimus kovo 24 d. negavo daugumos, todėl parlamentas yra susiskaldęs. Keturios naujosios koalicijos partijos kartu turi tik 82 iš 179 vietų parlamente, todėl vyriausybei teks kliautis kitų partijų parama, kad priimtų įstatymus.
(be temos)