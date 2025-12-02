Ruginienė: darysiu viską, kad LRT nebūtų politizuota

„Darysiu viską, kad LRT nebūtų politizuota ir išlaikytų laisvą žodį“, – antradienį žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Aš noriu nuraminti visą bendruomenę. Iš mano pusės niekada nebuvo jokio bandymo cenzūruoti žiniasklaidą ir ateityje nebus“, – pabrėžė ji.
BNS rašė, kad Seime pateikimo stadiją valdančiųjų balsais įveikė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūloma pataisa, kuria norima lengvinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką – nacionalinio transliuotojo vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Vėliau R. Žemaitaitis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad nacionalinio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
LRT taryba paragino Seimą išlaikyti dabartinę kartelę.
