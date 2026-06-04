 Robertas Kaunas: JAV didina finansavimą Nacionalinės gvardijos programai, kurioje dalyvauja Lietuva

Robertas Kaunas: JAV didina finansavimą Nacionalinės gvardijos programai, kurioje dalyvauja Lietuva

2026-06-04 19:39
BNS inf.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad JAV reikšmingai didina finansavimą Pensilvanijos nacionalinės gvardijos Valstijos partnerystės programai, kurioje dalyvauja Lietuva.

Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / R. Riabovo/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Dėkojame Pensilvanijos nacionalinei gvardijai už ilgametę draugystę ir paramą Lietuvos kariuomenei. JAV reikšmingai didina finansavimą Nacionalinės gvardijos Valstijos partnerystės programai, kurios dalis yra ir Lietuva“ – krašto apsaugos ministerija cituoja R. Kauną.

Taip ministras kalbėjo susitikęs su Lietuvoje viešinčiu JAV Nacionalinės gvardijos biuro vadu Stevenu Nordhausu (Stivenu Nordhauzu).

„Iš savo pusės Lietuva ir toliau principingai dalijasi saugumo stiprinimo našta – sąjungininkai pozityviai priėmė žinią apie Lietuvos pasirengimą prisijungti prie JAV vadovaujamų veiksmų Hormuzo sąsiauryje skiriant išminavimo pajėgumus“, – pažymėjo R. Kaunas.

BNS skelbė, kad Lietuva į tarptautines misijas Hormuzo sąsiauryje norėtų siųsti iki 40 karių ir civilių, jie dalyvautų išminavimo darbuose. Pasak R. Kauno, veiksmai galėtų būti atliekami ir su sąsiauriu besiribojančiuose Persijos ir Omano įlankų vandenyse.

Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė tokiai Valstybės gynimo tarybos patvirtintai misijai, parlamentarai ją svarstys skubos tvarka.

Susitikime su S. Nordhausu ministras taip pat išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą tiek su Pensilvanijos nacionaline gvardija, tiek su kitais JAV kariuomenės vienetais kovojant prieš dronus, įskaitant eksperimentines technologijas.

Be to, diskutuota apie JAV gynybos pramonės įmonių pritraukimą į Lietuvą, poreikį nemažinti politinio ir ekonominio spaudimo Rusijai bei išlaikyti paramą Ukrainai.

Anot KAM, Nacionalinės gvardijos biuro vadas pažymėjo, kad Lietuva išlieka pavyzdinė ir patikima sąjungininkė. Susitikimo šalys sutarė siekti dažnesnių karininkų mainų, dalytis gerąja patirtimi ir stiprinti abiejų šalių kompetenciją naujųjų technologijų srityje.

Kaip rašė BNS, Pensilvanijos nacionalinė gvardija pagal Valstijos partnerystės programą (angl. State Partnership Program) su Lietuva bendradarbiauja nuo 1993 metų.

Šiame straipsnyje:
JAV
Lietuva
Robertas Kaunas
Pensilvanijos nacionalinė gvardija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Žilvinas Ručys
dar vienas ''bestuburis subinlaižys'' Lietuvos priešas arba durnius valstybės tarnyboje ir dar krašto apsaugos ministro vietoje , kuris net netarnavęs, o pakapsčius jo pajamų šaltinius manau rastume kai ko įdomaus. vagis žudikas trampas atstovaujantis ameriką, apvogė ir žudo Lietuvius ir kitus pasaulio gyventojus, o amerikos karinė vadovybė eiliniai kvailiai arba nusikaltėliai, negebėję paruošti puolimo taktikos kad nenukentėtu naftos ir dujų transportavimas , taip donaldas trampas amerikos prezidentas siekiant gauti didesnės finansinės naudos ir apvogti žudyti pasaulio gyventojus skatino laivus nepaisyti pavojų ir plaukti per sąsiaurį kad jie būtu atakuoti ir nuskęstu , tuo sudarant neperplaukiamą seklumą iš laivų ir tuo veikiant rusijos interesams , tai ką jis darė prieš tampat amerikos prezidentu, ir dabar dar atmatos giriasi kad skirs Ukrainai po 1 dolerį nuo vieno amerikono. Nors patys įvykdė nusikaltimą pavogdami branduolines raketas iš Ukrainos ir ją žudydami kartu su rusais
1
0
?
ir kas is to?
0
0
Kranklys
Karo krankly, dink na- x ui
2
0
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų