R. Karbauskis atsakė E. Gentvilui: reikia prisiimti atsakomybę

LVŽS lyderis tvirtina nemelavęs ir savo ruožtu prisimena daugiau nei dešimtmetį senumo įvykius, kurie, pasak jo, turėjo įtakos aplinkosaugai.

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys E. Gentvilas kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas šios įpareigoti Seimo narį R. Karbauskį viešai per Seimo posėdį paneigti jo atžvilgiu paskleistus melagingus teiginius susijusius su Klaipėdos jūrų uosto gilinimo aplinkybėmis. E. Gentvilo teigimu, „valstiečių“ lyderis, prisidengdamas visuomenininkais, viešai platina teiginius, neturinčius nieko bendro su realybe.

Grasinimai teismais nesustabdys tiesos paieškų

R. Karbauskis sako, kad kol kas nemato jokio pagrindo paneigti savo žodžius.

„Suprantu, kad dėl savo noro ieškoti tiesos ir aiškintis tikrąsias sprendimų, darančių žalą žmonėms, priežastis bei kaltininkus, turiu už tai sumokėti – grasinant teismais reikalaujama, kad baigčiau skleisti abejones dėl E. Gentvilo atsakomybės klausimo nusprendžiant rengti užteršto dumblo sąvartyną ties unikalaus botaninio draustinio riba. Esu apskųstas ir Seimo etikos bei procedūrų komisijai. Tačiau tai nesustabdys tiesos paieškų“, – teigia R. Karbauskis.

Grasinant teismais reikalaujama, kad baigčiau skleisti abejones dėl E. Gentvilo atsakomybės klausimo nusprendžiant rengti užteršto dumblo sąvartyną.

„Esu dėkingas ir tiesos ieškantiems Klaipėdos visuomenininkams, kurie savo laiką ir darbus aukoja švaresnės Klaipėdos labui, o į šią užteršto dumblo sąvartyno problemą atkreipė politikų dėmesį vienos spaudos konferencijos Seime metu. Būtent visuomenininkai tada ir įvardijo už dumblo sąvartyno įrengimo slypinčias politines sąsajas – liberalų ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų bendradarbiavimą. Kol kas neturiu pagrindo abejoti šiais visuomenininkų žodžiais ar juos paneigti“, – teigė jis.

Pateikė savo turimą informaciją apie E. Gentvilą

Matydamas Klaipėdos visuomenininkų pastangas sprendžiant savo miesto aplinkosaugines problemas bei žinodamas, kaip jos metų metus atsimušdavo į uždaras Klaipėdos politikų ir valstybės tarnautojų duris, savo pasisakymuose esu kėlęs politiko Eugenijaus Gentvilo atsakomybės klausimą. Atsakomybės už tai, kad užterštas Klaipėdos uosto dumblas buvo suverstas ant marių pakrantės įrengtoje saugojimo aikštelėje – dumblo sąvartyne. Visuomenininkų teigimu, šis dumblas gali skleisti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias medžiagas. E. Gentvilas piktinosi ir jautėsi apšmeižtas. Dėl to tenka prisiminti praeitį, kaip ir kieno rankomis buvo priimti lemtingi aplinkai sprendimai.

Sandėliavimo aikštelės, kurioje būtų saugomas iš uosto teritorijos surinktas užterštas dumblas, įrengimas buvo numatytas vakariniame Smeltės pusiasalio krante. Sklypas, kuriame planuojama užteršto dumblo saugojimas, patenka į teritoriją, Vyriausybės 2006 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 500, buvo perduotas valstybinei įmonei KVJUD, tad be KVJUD generalinio direktoriaus iniciatyvos bei žinios negalėjo vykti jokie pasirengimo statyboms darbai ar sutarčių pasirašymas.

2009 m. E. Gentvilas, laimėjęs Susisiekimo ministerijos, kuriai tuo metu vadovavo artimas E. Gentvilo politinis bendražygis Eligijus Masiulis, paskelbtą konkursą, užėmė KVJUD generalinio direktoriaus pareigas ir jas ėjo iki 2012 m.

E. Gentvilui būnant KVJUD generaliniu direktoriumi pasirengimo užteršto dumblo aikštelės statyboms darbai buvo ypač intensyvūs. Juos palengvino ir tuometinei A. Kubiliaus Vyriausybei pavaldžių įstaigų sprendimai. Antai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2009 m. spalio 1 d. raštu Nr. V3-10.7.-1717 priėmė išvadą: užteršto dumblo aikštelės įrengimas nedarys reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms bei jose saugomoms vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Tad jau po metų, 2010 m. gruodžio 14 d., E. Gentvilo vadovaujamas KVJUD priima sprendimą patvirtinti užteršto grunto aikštelės parengimo naudojimui, užteršto grunto saugojimo ir tvarkymo darbų atlikimo techninę užduotį, kurioje numatyta statybos darbų pradžia – 2011 m. Tad 2011 m. birželio 27 dieną KVJUD ir Latvijoje registruota įmonė BGS pasirašė sutartį dėl užteršto grunto aikštelės, užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, dumblo nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo darbų. Jų vertė – 22 046 562,69 litų, įskaitant PVM. Terminas – 2 metai. Šią sutartį su Latvijos įmone BGS E. Gentvilas pasirašė nepaisant to, kad tuo pat metu kilo skandalas dėl Šventosios uosto gilinimo darbų. 2011 m. BGS gilintas Šventosios uostas buvo užneštas vos per dešimt dienų ir įmonei teko prisiimti dėl to atsakomybę. Tad akivaizdu, kad E. Gentvilas padarė viską, visus pagrindinius sprendimus, kad užteršto dumblo aikštelė būtų pastatyta ten, kur ji yra dabar, ir tokia, kokia ji yra.

Atrodytų, priimtas sprendimas yra nuoseklus – Klaipėdos uostas dėl savo geografinių ypatumų pasižymi dumblo kaupimusi, o dumblas turi būti šalinamas siekiant užtikrinti laivybos galimybes. Tas yra tiesa. Jei pamirštume dar vieną dalyką – aplinkosauginius reikalavimus ypač unikaliame regione, kur ranka pasiekiamas UNESCO paveldas bei saugomos teritorijos.

Planuojant užteršto dumblo aikštelę E. Gentvilas, kaip KVJUD direktorius, užsimerkė net prieš tai, kad artimiausia saugoma teritorija yra vos už 210 metrų. Tai Smeltės botaninis draustinis. Šis botaninis draustinis iš esmės beveik ribojasi su užteršto dumblo aikštelei nustatyta 200 metrų sanitarine apsaugos zona. Smeltės botaniniame draustinyje saugomos 5 augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą, jų augimvietės yra ypač unikalios ir pažeidžiamos – reikalaujančios ir specifinio grunto, ir labai nedidelio atstumo nuo vandens. Tačiau tai dar ne viskas. Nuo numatytos užteršto dumblo aikštelės iki Kuršių nerijos nacionalinio parko, reto grožio pajūrio kraštovaizdžio su unikaliu Europoje kopagūbriu ir etnokultūrinio paveldo vertybėmis, ribos yra 780 metrų atstumas. Ten yra ir „Natura 2000“, gamtinių buveinių bei paukščių apsaugai svarbi teritorija, kurioje saugomos pustomos kopos, reti augalai ir paukščiai. Kuršių nerija 2000 m. įtraukta į UNESCO Pasaulio Paveldo vertybių sąrašą. Visai šalia – ir dar vienas apsaugos objektas. Iki tarptautinį apsaugos statusą turinčios Kuršių marių dalies – 1,5 km atstumas. Reikia visiškos nepagarbos gamtai ir labai lakios vaizduotės, kad tokioje gyvosios gamtos ir kultūrinio paveldo apsuptyje sugalvotum statyti užteršto dumblo sąvartyną, pasirašytum jo statymo sutartis, ir galiausiai – realizuotum projektą, pradėdamas tą sąvartyną įrenginėti.

Žinoma, kai kyla klausimai, kodėl buvo priimti tokie neatsakingi ir aplinkai pavojingi sprendimai 2009-2012 m. kai KVJUD vadovavo E. Gentvilas – E. Gentvilui lengviausia apkaltinti kitus po jo dirbusius direktorius. Ypač žinant, kad vienas iš jų – šiuo metu politinis oponentas ir dar dirbantis kartu su LVŽS! Tai tipiškas opozicijos elgesys – už praeityje priimtus nevykusius sprendimus šiuo metu kaltinti tuos, kurie bando jų sprendimus taisyti. Tad kaltės ir atsakomybės permetimas nestebina. Nors matant pasirašytas sutartis, jų datas, bei tai kada buvo priiminėjami pagrindiniai sprendimai dėl užteršto dumblo aikštelės įrengimo yra akivaizdu, kad tie žmonės, kurie KVJUD dirbo po 2012 m., jau neturėjo teisinės pasirinkimo laisvės: negalėdami atšaukti priimtų sprendimų ir pasirašytų sandorių, kurių vertė – per 22 milijonus litų, buvo tiesiogine to žodžio prasme priversti sandėliuoti užterštą dumblą, kiek įmanoma mažindami grėsmes aplinkai, būtent ten, o ne kur nors kitur.

Kaip ELTA jau skelbė, liberalo E. Gentvilo teigimu, „valstiečių“ lyderis, prisidengdamas visuomenininkais, viešai platina teiginius, neturinčius nieko bendro su realybe. Liberalas kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. E. Gentvilo įsitikinimu, R. Karbauskio niekuo nepagrįsti kaltinimai, negali būti laikomi sąžininga, etiška, sąmoningai nenuslepiančia ir neiškraipančia faktų bei duomenų nuomone.

Konkrečiai E. Gentvilas atviru, sugalvotu melu įvardija šias R. Karbauskio sausio 15 d. Eltos pranešime pateiktas citatas. Jose R. Karbauskis teigė: „...liberalas Eugenijus Gentvilas galimai siekia paslėpti Klaipėdos jūrų uosto gilinimo metu iškasto dumblo „atsikratymo“ istoriją, už kurią atsakinga įmonė, kuri turi sąsajų su TS-LKD nariais. Konservatorių politikui Jonui Dumašiui priklausanti UAB „Hidrostatyba“ (...) buvo atsakinga už darbų Klaipėdos uoste įgyvendinimą, kai jam vadovavo Liberalų sąjūdžio narys ir buvęs uosto direktorius E. Gentvilas. Kaip yra teigiama, bendrovė uosto dumblą suvertė ant marių pakrantės – netoli Kiaulių nugaros, kur šis dumblas, visuomenininkų teigimu, yra iki šiol, galimai skleisdamas gyvsidabrį į marias. (...) Matyt, konservatoriai su liberalais siekia, kad tarša būtų daroma ir toliau, nes iš to galimai turi pelno jų dosnūs rėmėjai“.