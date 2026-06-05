 Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities – partijos vadovybės posėdis

Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities – partijos vadovybės posėdis

2026-06-05 06:43
BNS inf.

Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė penktadienį renkasi į posėdį.

<span>Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities – partijos vadovybės posėdis</span>
Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities – partijos vadovybės posėdis / P. Adamovič / BNS nuotr.

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„Valdyboje bus aptariama tarybos darbotvarkė“, – BNS nurodė LSDP atstovas Andrius Grumadas.

Pasak jo, susitikimas vyks nuotoliu.

Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“. Tuo metu žiniasklaidoje trečiadienį pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities.

Nors partijos vedlys jų nedetalizavo, anksčiau socialdemokratai yra modeliavę tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities – tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, „aušriečius“ pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje.

Dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami.

Tuo metu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį sakė, kad koalicijos klausimas „nuolat tvyro ore“ ir bet kokia daugumos sudėtis kels klausimų.

Vis tik ji pabrėžė Lietuvos diplomatijos vadovu pasitikinti ir mananti, kad K. Budrys dirba gerai.

Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.

Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.

Šiame straipsnyje:
socialdemokratai
socialdemokratų susitikimas
koalicija

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Komentarai

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konservliberalų
CHUNTA iššižioję laukia , kada pašalins aušriečius--atsakau;- belaukdami padvėsite kartu su KUMELE , nes aušriečiai yra tie , kurie dirba valstybei.
1
-1
ekonomistas
Nesuprantu to inkštimo dėl koalicijos likimo. Jeigu socdemams ji gera, tai tegul ir džiaugiasi, dirba savo naudai. O jeigu juos NA išdurs prieš rinkimus, tai kažkas tvirčiau laimės. Visi koalicijos kritikai siūlykite savo pasiūlymus vietoje koalicijos pasiūlymų, tai koalicijos kritikai daugiau laimės savo rinkėjų tarpe, jeigu jų projektai bus reališkesni
2
0
Nutarimas
Mes esame komunistai. Todėl mūsų partkomo ir visos vadovybės tikslas yra semti iš Lietuvos aruodo maksimaliai. Tam reikia būti valsžioje. Su kuo susidėjus - nesvarbu. Taigi, mylėsimės su Žemaitaičio celofanais ir šūdmaišiais toliau. Mums nesvarbu garbė, sąžinė, moralės dalykai, paprasčiausias padorumas.
1
0
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