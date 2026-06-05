Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities – partijos vadovybės posėdis

„Valdyboje bus aptariama tarybos darbotvarkė“, – BNS nurodė LSDP atstovas Andrius Grumadas.
Pasak jo, susitikimas vyks nuotoliu.
Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“. Tuo metu žiniasklaidoje trečiadienį pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities.
Nors partijos vedlys jų nedetalizavo, anksčiau socialdemokratai yra modeliavę tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities – tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, „aušriečius“ pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje.
Dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį sakė, kad koalicijos klausimas „nuolat tvyro ore“ ir bet kokia daugumos sudėtis kels klausimų.
Vis tik ji pabrėžė Lietuvos diplomatijos vadovu pasitikinti ir mananti, kad K. Budrys dirba gerai.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.
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(be temos)
(be temos)