Prie užsienio reikalų susitarimo grįš vėliau: iki interpeliacijos G. Landsbergiui pasirašymo nebus

Politiniai oponentai akcentuoja, kad pasirašant susitarimą yra labai svarbus ir pasitikėjimo užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu faktorius. Todėl, opozicijos atstovų teigimu, prie susitarimo klausimo reikėtų grįžti po rudenį G. Landsbergiui žadamos interpeliacijos, kurios metu tikimasi išgirsti aiškius atsakymus į klausimus, susijusius su Europos Komisijos (EK) išaiškinimu dėl sankcijų Kaliningrado tranzitui.

Apie tai kad artimiausiu metu susitarimas dėl užsienio politikos galėtų būti pasiektas, pastarąją savaitę užsiminė pats G. Landsbergis. Ministras patikino, kad šiuo metu yra ieškoma geriausio laiko, kada dokumentą būtų galima pasirašyti.

G. Paluckas: iki interpeliacijos G. Landsbergiui susitarimo nebus

„Situacija keičiasi. Iki interpeliacijos užsienio reikalų ministrui tikrai jokių susitarimų nebus. Matosi, kad skiriasi nuomonės ir pozicijos apskritai dėl atsakomybės, dėl institucijų vaidmens priimant sprendimus ar dėl tų sprendimų priėmimo skaidrumo ir aiškumo pateikiant informaciją visuomenei“, – Eltai sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime seniūnas Gintautas Paluckas.

Todėl socialdemokrato teigimu, prie užsienio politikos susitarimo galima būtų sugrįžti tik po rudenį G. Landsbergiui inicijuojamos interpeliacijos, kurios metu ministras turės atsakyti į opozicijai kylančius klausimus.

„Taip kad čia mes tikrai prie to susitarimo, jeigu rudenį ir grįšime, tai tik po to, kai išspręsime einamuosius politinius klausimus, kurių dabar susikaupė tikrai daug per pastarąsias savaites“, – pabrėžė socialdemokratas.

G. Paluckas pabrėžia, kad ministrui vengiant pateikti aiškius atsakymus, susijusius su EK išaiškinimu dėl sankcijų Kaliningrado tranzitui, susitarimas tarp politinių partijų dėl užsienio politikos nėra įmanomas.

„Tas kontekstas yra labai svarbus. Juk susitarimai nėra tiesiog žodžiai popieriuje. Labai svarbu ir kas tuos susitarimus įgyvendins, pasitikėjimas tarpusavio. Tai jeigu mes manome ir įtariame, kad ministras manipuliuoja informacija, atvirai meluoja, tai koks gali būti susitarimas dėl užsienio politikos, kurios įgyvendintojai ją įgyvendins kaip nori – skersai, išilgai ir neskaidriai arba ne tiesą sakydami. Tai koks gali būti susitarimas. Čia viskas yra susiję“, – akcentavo Seimo narys.

Politikas neatmeta galimybės, kad socialdemokratai apskritai apsispręstų nepasirašyti užsienio politikos susitarimo.

„Partija kol kas yra priėmusi sprendimą nepasirašyti to susitarimo. Ar partija pakeis nuomonę, nežinau. Aš, matyt nuomonės nepakeisiu. Partijai, kuri manęs klaus, aš aiškiai pasakysiu, kad manau, jog toks susitarimas tikrai nėra reikalingas, nes aš abejoju, ar jis būtų įgyvendintas taip, kaip mes visi įsivaizduojame. Todėl, kad kolegos konservatoriai daro taip kaip jiems atrodo“, – teigė G. Paluckas.

S. Skverelis: susitarimo pasirašymas šiame kontekste sunkiai įsivaizduojamas, reiktų padaryti pauzę

Savo ruožtu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis taip pat mano, kad susitarimo dėl užsienio politikos klausimą reikėtų kelti į rudens Seimo sesiją. Politikas pripažįsta, kad valdantiesiems slepiant informaciją, susijusią su EK išaiškinimu dėl sankcijų Kaliningrado tranzitui taikymo, optimizmo dėl užsienio politikos susitarimo – mažai.

„Dabar išmintingiausia šioje vietoje tam tikra pauzė ir optimizmo bent jau aš dabar nematau. Matau daugiau pesimizmo ir nenoro diskutuoti, nenoro pateikti reikalingą informaciją, pasidalinti turima informacija apie šiandieną labai aktualius ir jautrius užsienio politikos klausimus. Tai matyt, tas pasirašymas šiandieną sunkiai įsivaizduojamas, kad galėtų jis įvykti“, – Eltai teigė S. Skvernelis.

Politikas neslepia, kad optimizmo dėl susitarimo pasirašymo neprideda ir valdančiųjų reakcija į opozicijos keliamus klausimus, susijusius su Kaliningrado tranzitu.

„Šioje istorijoje etikečių dalinimas neprisideda, aš neįsivaizduoju, kaip galėtų būti ant susitarimo pono G. Landsbergio parašas ir politinės partijos vadovo, kuris, pasak G. Landsbergio, kalba taip, kaip Kremlius nori. Tai yra ironija ir juokas, bet taip, tai yra svarbu“, – ironizuodamas sakė jis.

„Ko, matyt, ir mes trokštame, kad būtų daromos pamokos ir tos klaidos nebūtų pasikartojančios, kad būtų kartais ir karti tiesa, bet ji yra geriau negu nutylėjimas arba melas“, – pridūrė jis.

Visgi S. Skvernelis tikina, kad atsiribojant nuo dabartinės situacijos politinio konteksto, pats susitarimo dėl užsienio politikos dokumentas yra prasmingas.

„Užsienio politikos susitarimas yra labai svarbus būtent dėl sprendimų priėmimo ir pačio mechanizmo. Ir įtraukimo, nesvarbu kas valdžioje bebūtų, visas politines partijas ir opozicines į tuos sprendimus, kurie turi ilgalaikes pasekmes tiek valstybei, tiek valstybės gyventojų saugumui, tiek ir valstybės prestižui kaip patikimos partnerės tarptautinėje arenoje. Tai jeigu tokius tikslus turime, tai, aišku, reikia jų siekti, bet kol kas pesimistiškai žiūriu, kad šią vasarą būtų galima susitarimą pasirašyti“, – sakė parlamentaras.

V. Fiodorovas: jeigu ministras nekeis retorikos, susitarimas vasarą tikrai nebus pasirašytas

Panašią poziciją turi ir Darbo partijos frakcijos Seime seniūnas Viktoras Fiodorovas. Parlamentaro teigimu, vertinant G. Landsbergio retoriką EK išaiškinimo dėl sankcijų Rusijai kontekste, susitarimo pasirašymo vasarą tikėtis vargiai įmanoma.

„Jeigu užsienio reikalų ministro retorikoje liks, kad visi tie, kurie galvoja kitaip negu jis, yra Kremliaus agentai, o maždaug apie 60-70 proc. gyventojų yra pasisakę, kad nepalaiko valdžios ir Vyriausybės politikos (...), tai jeigu ir toliau tokia retorika vyks, tai, manau, kad tas susitarimas vasarą tikrai nebus pasirašytas“, – Eltai sakė „darbietis“.

„Ir jeigu jie yra optimistai, tai tik apsimeta, kad yra optimistai, ir kad galimas susitarimo pasirašymas. Nebent planuoja tai pasirašyti be opozicijos“, – pridūrė jis.

Svarstant susitarimo pasirašymą, anot V. Fiodorovo, labai svarbus yra ir pasitikėjimo užsienio reikalų ministru faktorius. Visgi, Seimo nario teigimu, dabartiniu ministru G. Landsbergiu pasitikėti negalima, nes, pasak jo, ministras į klausimus dėl EK išaiškinimo pateikia melagingą informaciją.

„Kaip galima patikėti ministru, kuris meluoja tiek Seimo nariams, tiek Vyriausybei, tiek žmonėms sakydamas dėl to paties Kaliningrado tranzito, kad taip liepė Europos Komisija, kai tuo tarpu Komisijos nariai atvažiavę į Lietuvą sako, ne ne, tai ką išaiškinome, tai nieko naujo nėra. Tai viskas, kas buvo anksčiau parašyta dokumente“, – sakė V. Fiodorovas.

„Tai jeigu ministras negali tinkamai eiti savo pareigų, jeigu ministras meluoja, tai jis, matyt, turi atsakyti savo postu ar savo darbais“, – pridūrė jis.

Opozicinės frakcijos rudens Seimo sesijos metu ketina inicijuoti interpeliaciją užsienių reikalų ministrui G. Landsbergiui. Valdančiųjų politiniai oponentai įtaria, kad Vyriausybė slepia informaciją, susijusią su EK išaiškinimu dėl sankcijų Kaliningrado tranzitui, todėl, pasak jų, interpeliacija ministrui bus puiki proga išgirsti konkrečius atsakymus.