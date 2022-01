Prezidentūra vis dar kalba apie kreipimąsi į KT dėl galimybių paso vaikams

„Mes esame pasiruošę kreiptis į Konstitucinį Teismą, jeigu to prireiktų. Be jokios abejonės, situaciją įvertinsime vasario mėnesio pabaigoje, kovo pirmąją (matysime – ELTA) , kaip yra sutvarkytas šis klausimas ir tada priimsime sprendimą“, – teigė I. Segalovičienė.

„Tikimės, kad per tą laikotarpį, iki kovo pirmosios dienos, iki kada yra sustabdytas galimybių pasas, Vyriausybė žmonėms pasiūlys išmintingų sprendimų“, – teigė patarėja.

Be to, jos teigimu, iki to laiko Konstitucinis Teismas turėtų spėti pasisakyti dėl Seimo narių prašymo įvertinti, ar Vyriausybės nutarimas dėl galimybių paso, skirto valdyti koronaviruso pandemijai, neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.

„Iki to laiko turėtume sulaukti ir Konstitucinio Teismo nuomonės dėl galimybių paso atitikimo Konstitucijai – dėl ko kreipėsi Seimo narių grupė“, – sakė I. Segalovičienė.

Prezidento patarėja primena, kad prezidentas pastarąją savaitę premjerei Ingridai Šimonytė išsakė lūkestį, kad galimybių pasas turėtų būti keičiamas.

„Prezidentas, matydamas reikalavimus vaikams, kokie buvo sukonstruoti galimybių pase, ir vertindamas artėjančią omikron bangą, praėjusią savaitę buvo susitikęs su Ministrų Kabineto vadove. Prezidentas iškėlė lūkestį, kad galimybių pasas turėtų būti keičiamas, nes kelia labai rimtų abejonių dėl nelygių galimybių ir sąlygų vaikams gauti tą testą ir ji užsiskaityti“, – atkreipė dėmesį I. Segalovičienė.

ELTA primena, kad G. Nausėda trečiadienį teigė teigiamai vertinąs Vyriausybės sprendimą iki pavasario stabdyti galimybių paso taikymą vaikams iki 16 metų. Todėl, šalies vadovo teigimu, kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl galimybių paso vaikams nebėra prasmės.

„Gerai, kad tai buvo padaryta, sveikinu šį sprendimą ir dabar nebėra jokios prasmės dėl to kreiptis į Konstitucinį Teismą, nors tokią alternatyvą jau buvome parengę“, – trečiadienį sakė G. Nausėda.