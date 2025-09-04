Šalies vadovas Prezidentūroje priims kandidatus į socialinės apsaugos ir darbo ministres Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministrus Juru Taminsku, kultūros ministres Vaida Aleknavičiene ir finansų ministrus Kristupu Vaitiekūnu.
Tuo metu I. Ruginienė susitiks su komunikacijos, pokyčių valdymo eksperte R. Saulyte. Anot valdančiųjų „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, ji yra tarp dviejų pretendentų užimti aplinkos ministro pareigas.
Lietuvoje po premjero Ginauto Palucko atsistatydinimo formuojama nauja I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė. Formuojant kabinetą, turėtų būti pakeisti mažiausiai aštuoni ministrai.
Po I. Ruginienės skyrimo premjere kitą savaitę sueina terminas, kada ji turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
