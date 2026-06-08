Premjerė su Konstantinopolio patriarchu aptarė egzarchato Lietuvoje klausimus, paramą Ukrainai

Taip pat susitikime Vyriausybės vadovė padėkojo visuotiniam patriarchui už dėmesį Lietuvos stačiatikių bendruomenei.
„Prieš kelerius metus Lietuvoje atkurtas egzarchatas suteikia labai reikalingą alternatyvą tikintiesiems ortodoksams, kurie gali išpažinti tikėjimą be prieštaravimų sąžinei ir savo įsitikinimams. Šiuo laikmečiu, kai Rusija vykdo brutalų karą prieš Ukrainą ir visais įtakos svertais mėgina jį pateisinti, tai yra be galo svarbu ne tik Lietuvoje gyvenantiems ukrainiečiams, bet ir visoms kitoms bendruomenėms“, – išplatintame pranešime cituojama I. Ruginienė.
Pasak premjerės, tikėjimo išpažinimo laisvė ir pagarba religijų įvairovei – per šimtmečius Lietuvoje puoselėjamos vertybės ir Konstitucijoje įtvirtinti principai, kurių užtikrinimas svarbus Vyriausybei.
I. Ruginienė akcentavo tvirtos ir Rusijos karą smerkiančios laikysenos svarbą ir padėkojo Visuotiniam patriarchui ir patriarchato vadovybei už išreikštą paramą ukrainiečiams.
Susitikime aptarti ir praktiniai egzarchato veikimo Lietuvoje klausimai ir bendruomenės aktualijos, premjerė taip pat pasveikino naujojo Konstantinopolio visuotinio patriarcho egzarcho Lietuvoje, kunigo Panareto Psaravčio, išrinkimą kaip svarbų tikinčiųjų bendruomenei Lietuvoje įvykį.
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(be temos)
(be temos)