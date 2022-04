Premjerė: stebima situacija prieš gegužės 9-ąją, kad būtų išvengta provokacijų

„Žinom, kad yra tokia data, kai dalis žmonių švenčia kažką mums nelabai suprantamo. Mūsų institucijos ruošiasi, stebi situaciją, socialinius tinklus, kitą informacinį lauką ir bus pasirengę apsaugoti visuomenę nuo įvairių provokacijų, kurių gali pasitaikyti“, – antradienį žurnalistams Seime sakė premjerė.

Komentuodama situaciją dėl galimų provokacijų Rusijai minint pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną premjerė pabrėžė, kad „turbūt nėra geresnio priešnuodžio prieš įvairias provokacijas kaip mūsų pačių išmintingas elgesys“.

Mūsų institucijos ruošiasi, stebi situaciją, socialinius tinklus, kitą informacinį lauką ir bus pasirengę apsaugoti visuomenę nuo įvairių provokacijų.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) anksčiau yra įspėjęs, kad gegužės 9-ąją Lietuvoje galimos provokacijos ir smurtiniai incidentai.

Pasak žvalgybos, beveik neabejojama, kad kaip ir kasmet sovietų karių kapinėse bus rengiami minėjimai. Juos įvairiuose Lietuvos miestuose kasmet organizuodavo rusų diplomatai su Rusijos tėvynainių atstovais.

Šių renginių metu įprastai susirenka keli šimtai žmonių, įsisegusių Georgijaus juosteles, kurias Seimas dėl karo Ukrainoje uždraudė viešai demonstruoti. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė šias pataisas ir draudimas įsigaliojo nuo balandžio 21 dienos.

VSD teigimu, taip pat gali atsirasti bandymų organizuotis artėjant gegužės 9-ajai, nes kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse jau dabar rengiamos demonstracijos, kurių metu reiškiama parama Rusijos karui Ukrainoje.

Be to, pastaruoju metu Lietuvos savivaldybės ėmėsi iš viešųjų erdvių šalinti paminklus, pastatytus sovietmečiu pagerbti Raudonosios armijos karius, žuvusius per Antrąjį pasaulinį karą.