Premjerė: prašau nešantažuoti

„Klausime aš iš karto matau politinio spaudimo ir net politinio šantažo atspalvius“, – savo kalbą Seimo tribūnoje pradėjo ministrė pirmininkė.
„Prašau nešantažuoti daugumos. Ne opozicija ir ne siauri politiniai interesai formuoja Vyriausybės sudėtį, o valdančioji koalicija – kolegialiai, visos frakcijos, vieningai“, – teigė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo atsakinėdama į iš anksto pateiktą opozicijos klausimą: „kada atribosite „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos valdymo ir kaip pabaigsite valstybės diskreditaciją?“
Pasak I. Ruginienės, šis klausimas, nors ir formaliai skirtas kalbėti apie Kultūros ministeriją, iš tiesų jis yra apie tai, kaip „suprantama demokratija, valdžios formavimas ir pagarba rinkėjų valiai“, o opozicija siekia paneigti demokratijos procesus ir valdančiosios koalicijos teisę formuoti Vyriausybę.
Anot opozicijos kreipimosi, kultūra tapo koalicinių mainų objektu, o protestai dėl ministerijos perleidimo „aušriečiams“ tik auga. Dokumente premjerė kaltinama nesusikalbėjimo didinimu, taip pat protestuotojų reikalavimo patraukti „Nemuno aušrą“ iškraipymu.
Kaltina poliarizacijos skatinimu
Pagal koalicijos sutartį, Kultūros ministerija priskirta „Nemuno aušros“ atsakomybei. Dėl to kultūros bendruomenė vykdė protesto akcijos, surengė įspėjamąjį streiką, ji reikalauja, kad ši partija nebūtų atsakinga už ministerijos valdymą.
Premjerė šį reikalavimą interpretuoja kaip norą iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“.
„Jeigu opozicija yra pasiruošusi menkinti demokratinius procesus, tyčia kurstyti poliarizaciją ir susipriešinimą, tada reikėtų, matyt, atsakyti sau į klausimą: kam tai naudinga? Pirmiausia, tokie bandymai destabilizuoti demokratiją yra naudingi priešiškoms valstybėms“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Būtent tada, kai viena ar kita politinio spektro pusė bando eliminuoti demokratiškai išrinktas politines jėgas iš politinio lauko, mūsų priešai trina rankomis“, – tikino I. Ruginienė.
Jos teigimu, pareiškimai, nukreipti prieš koaliciją, peržengia „sveiko pilietiškumo ribas“, o opozicijos įsitraukimas į protestus reiškia „nepagrįstą politinį spaudimą ir rinkimų teisėtumo kvestionavimą“.
„Ką parodė pastarosios savaitės ir protestai, kurie sekė Kultūros ministerijos paskyrimą „Nemuno aušrai“? Konservatorių, liberalų ir net demokratų rankomis pasipriešinimas Vyriausybės kompozicijai pavirto atviru politiniu spaudimu, net šantažu“, – sakė premjerė.
Savaitę dirbęs Adomavičius padarė „daug klaidų“
„Aušriečių“ pasiūlytas ir kultūros ministru paskirtas bei po savaitės atsistatydinęs Ignotas Adomavičius neturėjo kompetencijų kultūros srityje. Jo veiksmus ir elgesį kritikavo kultūros bendruomenė, opozicija ir dalis valdančiosios koalicijos partnerių.
Pasak premjerės, I. Adomavičius nepateisino lūkesčių bei darė daug klaidų, o dėl to jam dirbti buvo neįmanoma.
„Tačiau net ir jam atsistatydinus, spaudimas nesibaigė – konservatorių ir liberalų kurstomi ultimatumai tapo dar radikalesni“, – sakė ji.
Ministrė pirmininkė patikino, jog laikinai kultūros ministrės pareigas einanti Raminta Popovienė susitiks su bendruomene, ieškos sutarimo ir užtikrins situacijos stabilizavimą.
„Aš girdžiu protestuojančių žmonių balsus. Tačiau girdėti – nereiškia nusileisti politiniam spaudimui ar šantažui. Šioje situacijoje opozicija ne tik reiškia kritiką – ji naudojasi protestais, kad darytų kuo didesnį spaudimą Vyriausybei“, – baigiamuosius kalbos žodžius sakė I. Ruginienė.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
