Premjerė po susitikimo su prezidentu: įtampų kol kas nepajaučiau

„Žinot, aš kol kas nepajaučiau. Mes su prezidentu tikrai dirbom konstruktyviai. Bent jau šiandien netgi kelias tematikas aptarėm, tai tikrai nepajaučiu jokios įtampos“, – trečiadienį žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.
Pati socialdemokratė sakė antradienį palaikiusi visas tris teiktas kandidatūras, o dėl balsavimo rezultatų pasiūlė klausti pačių parlamentarų.
Seimas antradienį slapto balsavimo metu nusprendė KT teisėjais paskirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką bei ilgametį parlamentarą socialdemokratą Julių Sabatauską.
Tuo metu už H. Šinkūno kandidatūrą per slaptą balsavimą buvo 53 parlamentarai, prieš balsavo 44, susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad nepritarimą šalies vadovo teiktam kandidatui išreiškė ir dalis valdančiųjų.
Po balsavimo opozicinių konservatorių atstovas Jurgis Razma tvirtino, kad Seimo sprendimas neskirti H. Šinkūno yra valdančiųjų kerštas G. Nausėdai. Jis taip pat pabrėžė negirdėjęs, kad teisininko kandidatūra Seime būtų vertinta neigiamai.
Prezidentūra sako nematanti problemų H. Šinkūno kandidatūrą teikti dar kartą, jei tik pats teisininkas su tuo sutiktų, o Seimo balsavimą vertina kaip bandymą „atsiteisti už „čekučių“ veto“.
Teisėsaugai pradėjus aktyviai tirti vadinamąsias čekiukų bylas, J. Sabatausko vadovaujamas TTK inicijavo Baudžiamojo kodekso pakeitimus, susijusius su bausmių švelninimu, kuriuos parlamentarai galiausiai patvirtino, nors tam ir nepritarė prezidentas.
