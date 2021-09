Premjerė pasidalijo slaugytojos įrašu „Tėvų žudikai“: ragina paskaityti skiepų skeptikus

„Kaip išgaruoja visa bravūra apie laisvę numirti, kai mama ar tėtis patampa apatiški ir mažai skysčio geria. Kai taip norisi, kad kuo greičiau daktarytė pažiūrėtų. Ir pasakytų, kad gal čia nieko tokio. Arba ligoninė priimtų „pastiprinimui“. Kai suvoki, jog tai greičiausiai TAI, bet niekada neprisipažinsi, kad davei tėvams blogą patarimą ir dėl to jautiesi kalta(s). Ir kažką atsakydama(s) į klausimus pripažįsti, kažką nutyli, kažko bandai apsimesti, kad neišgirdai.

Tai mediko, kuris srebia viso šito „I did my own research“ (red. past. „Padariau savo tyrimą“) vaisius, kasdienybė. Tiesmuka ir labai skaudi“, – į skiepų skeptikus kreipėsi I. Šimonytė.

Praėjusią parą nustatyti 1806 nauji COVID-19 atvejai, mirė 19 žmonių, ketvirtadienį skelbia Statistikos departamentas.

16 mirusiųjų buvo neskiepyti ar nepilnai paskiepyti, pilnai paskiepyti buvo trys.

Per parą 2577 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Iš viso per parą paskiepyta 7,1 tūkst. žmonių.

Ligoninėse šiuo metu gydomas 1201 COVID-19 pacientas – 30 daugiau nei parą prieš, 129 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta apie 13,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 10,2 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.