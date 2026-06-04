Premjerė: Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai

„Viešojoje erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų – ir dėl to paties saugumo užtikrinimo, ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė: užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai“, – ketvirtadienį kalbėdama Vyriausybės valandoje Seime sakė ministrė pirmininkė.
Ministras yra sulaukęs valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bei pavienių socialdemokratų kritikos dėl, jų teigimu, netinkamai vykdomos užsienio politikos.
„Jeigu aš būčiau premjeras ir „Nemuno aušra“ turėtų 52 Seimo narius ir būtų valdančiojoje daugumoje, tai Kęstučiui Budriui tikrai aš pasiūlyčiau užimti kitas pareigas, kokio ambasadoriaus kitoje šalyje, nes paskutiniai įvykiai, kada nevykdoma yra Vyriausybės programa, kada nederinami pasisakymai su Vyriausybe ir su koalicija, nėra priimtina“, – kiek anksčiau žurnalistams ketvirtadienį teigė „aušriečių“ vedlys.
Ministro galimybėmis likti pareigose po šeštadienį vyksiančios Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos abejoja ir Seimo opozicinių partijų lyderiai.
K. Budrys Užsienio ministerijai vadovauja nuo 2024-ųjų gruodžio. Jis yra nepartinis politikas, anksčiau dirbęs prezidentų Gitano Nausėdos ir Dalios Grybauskaitės patarėju, Valstybės saugumo departamente.
(be temos)
(be temos)