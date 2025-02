Premjeras: situacija kelia nerimą

„Situacija iš tiesų kelia tam tikrą nerimą, nes pastarojo meto visos pastangos, ir ne tik Lietuvos, bet ir, pirmiausia, Europos Sąjungos, buvo nukreiptos į tai, kad naujoji JAV administracija, pradėdama derybas su Rusija dėl taikos, pirmiausia nepamirštų Ukrainos“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė G. Paluckas.

„Ta dinamika, kai JAV prezidentas pirmiausia bendrauja su Rusijos prezidentu, ir mes tikrai neturime visos informacijos, apie kokias sąlygas, kokius derybų terminus šnekasi, tačiau, nepaisant to, pastangas ir toliau reikia didinti, (...) jog JAV vis dėlto nepastumtų Ukrainos iš derybų formato“, – pridūrė jis.

„Tokiu atveju turėsime daug gilesnę problemą“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

Socialdemokratas taip pat teigė, kad Lietuva ir visas regionas yra „pačioje saugiausioje situacijoje“, nors krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė „Redakcijos“ tinklalaidėje kalbėjo priešingai. Pasak jos, „esame grėsmingiausioje situacijoje per dešimtmečius“.

„Regione tiek investicijų į gynybą, tiek politinės valios tikrai niekada nėra buvę, – sakė G. Paluckas. – Gąsdinti visuomenės tikrai nereikia, niekas čia mūsų nei per 6, nei per 12 mėnesių nėra pajėgus pulti ar užpulti, bet į gynybos reikalus reikia žiūrėti rimtai“.

„Čia, matyt, labai svarbu ir NATO bei JAV vaidmuo, pokalbiai vyksta, Europa turi padaryti savo namų darbus“, – pridūrė jis.

Taip jis kalbėjo D. Trumpui trečiadienį pirmą kartą šioje kadencijoje pasikalbėjus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

JAV prezidentas pranešė, kad su V. Putinu turėjo „ilgą ir labai produktyvų“ pokalbį, per kurį jie susitarė nedelsiant pradėti derybas dėl beveik trejus metus trunkančios Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą užbaigimo.

D. Trumpas nurodė, kad jo susitikimas su Rusijos prezidentu dėl karo Ukrainoje užbaigimo gali įvykti Saudo Arabijoje.

JAV ir Rusijos prezidentų pokalbis ir užsienyje sukėlė susirūpinimą, kad Ukraina nebus įtraukta į derybas dėl savo likimo, o D. Trumpas pareiškė, kad Kyjivo noras prisijungti prie NATO yra „nepraktiškas“.

V. Putinas teigia, kad jei Ukraina nori taikos, ji privalo atsisakyti savo siekio įstoti į NATO, tačiau JAV prezidentas neigia teiginius, jog jis siekia pašalinti Ukrainą iš tiesioginių Vašingtono ir Maskvos derybų.

Pasak G. Palucko, trumpalaike prasme nutraukti ugnį kuo greičiau yra naudinga visiems, tačiau tariantis dėl taikos svarbu susiderėti dėl saugumo garantijų.

„Ilgalaikė taika, saugumo garantijos ir tikimybė, kad Rusija atnaujins karo veiksmus, tai yra pagrindiniai klausimai. Jeigu į taikos procesą nebus įtraukta Ukraina, nebus įtraukta Europa ir nebus įtraukta visa NATO, tokia tikimybė (blogo scenarijaus – BNS) augs“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

D. Trumpas per savo rinkimų kampaniją pažadėjo nutraukti kovas per 24 valandas, vėliau šį pažadą pakeitė – teigė nutrauksiąs karą per pusmetį nuo atėjimo į valdžią.