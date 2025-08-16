Politologas po Trumpo ir Putino susitikimo dėl karo Ukrainoje: terpės progresui iš esmės nėra

„Pasitvirtino (...) ne istorinės analogijos su Miuncheno suokalbiais, o realybė, kad progresui terpės iš esmės nėra“, – socialiniame tinkle „Facebook“ šeštadienį rašo L. Kojala.
„Bandymas parduoti susitikimą kaip itin sėkmingą greitai išsisems, jei neįvyks žadamas V. Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimas“, – tikina politologas.
Pasak jo, JAV prezidento D. Trumpo teigiama emocija ir susitikimo vertinimas pasikeis, jei vyraus naratyvas, kad jis Aliaską palieka ne stipriojo pozicijoje.
„Jis jautriai priima viešus vertinimus po tokių įvykių, o net palankiai prezidento atžvilgiu nusiteikusioje JAV žiniasklaidoje dideliu džiaugsmu netrykštama“, – teigia L. Kojala.
Rusija ir V. Putinas susitikimą tuo metu, eksperto nuomone, galės pateikti kaip gerą rezultatą.
„Kremlius tai pateiks kaip gerą rezultatą: ir dėl pompastiško sutikimo, ir dėl to, jog su D. Trumpu „pavyksta susikalbėti“. Naujų sankcijų taip pat nėra. Visa kaltė dėl karo – ir progreso nebuvimo – bus patogiai, tačiau primityviai, verčiama Ukrainai ir Europai“, – aiškina politologas.
„Laikas bėga, Ukraina atakuojama, o atskaitos taškai nesikeičia“, – reziumavo L. Kojala.
Pasak Kremliaus, susitikimas Aliaskoje tęsėsi 2 val. 45 min., o bendra spaudos konferencija – 12 minučių. Po jos žurnalistams nebuvo leista užduoti klausimų.
V. Putinas mano, kad susitikimas gali būti atspirties tašku sprendžiant Ukrainos klausimą. Jis taip pat tikisi glaudesnių ekonominių santykių su JAV.
D. Trumpas sako su V. Putinu sutaręs daugeliu klausimų, bet kai kurie jų neišspręsti. Nei vienas iš jų nieko neminėjo žiniasklaidai apie paliaubas.
Vėliau D. Trumpas skambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir kitiems Europos lyderiams, kuriuos informavo apie susitikimo eigą.
Kol kas neaišku, ką tiksliai D. Trumpas aptarė su V. Putinu ir ar kalbėta apie okupuotų Ukrainos teritorijų likimą. Taip pat neaišku, ar JAV prezidentas buvo oficialiai pakviestas vizito į Maskvą.
