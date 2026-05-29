Politikų seifuose – šimtai tūkstančių grynųjų: vienas Seimo narys deklaravo net pusę milijono

Prieš dvi savaites pareigūnai krėtė R. Žemaitaičio namus. Tyrimas vyksta dėl to, kad R. Žemaitaitis savo automobilį nuomojo partijai ir iš valstybės paėmė 30 tūkstančių eurų.
Įdomu, ar per kratą pareigūnai pas R. Žemaitaitį rado kur kas didesnę krūvelę grynųjų? R. Žemaitaitis deklaravo grynaisiais laikantis 214 tūkstančių eurų.
Žurnalistai domėjosi „aušriečių“ lyderio, kam jam tiek grynųjų, juk pinigai nuvertėja.
„Jums nuvertėja, man tai garantija ir saugumas“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Žurnalistai iš penkių redakcijų išnagrinėjo viešai skelbiamas politikų deklaracijas.
Daugiausia grynųjų – beveik pusę milijono – laiko kitas „aušrietis“ R. Puchovičius.
„Yra išsiskiriantis politikas tuo, kad visus savo pinigus laiko grynaisiais“, – teigė „15min“ tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė.
Jei R. Puchovičius padėtų indėlį banke, per metus uždirbtų bent 10 tūkstančių eurų. Tačiau R. Puchovičius deklaravo, kad išvis nelaiko jokių pinigų banke. LNK atsakė, kad nieko nekomentuos, pinigai deklaruoti.
„Nemuno aušros“ nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas turi 260 tūkstančių eurų grynųjų.
Dar vienas „aušrietis“ Aidas Gedvilas grynaisiais laiko 175 tūkstančius eurų.
Įdomu tai, kad „aušriečiai“ siūlo tris kartus – nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų – didinti leistiną atsiskaitymo grynaisiais sumą.
„Jeigu pinigų suma aiškiai pranoksta tokią, kokia turėtų būti iš tikrųjų, tada jau reikia aiškintis, kodėl taip atsitiko“, – teigė Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Seimo nario Igno Vėgėlės žmona grynaisiais laiko 153 tūkstančius eurų.
Daugiau nei 200 tūkstančių grynaisiais laiko Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas.
„33 metai, kaip esu versle, visi pinigai išimti per dividendus, mokant valstybei mokesčius“, – aiškino R. Vyžintas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Seimo narys Artūras Zuokas deklaravo 120 tūkstančių grynųjų.
„Atsiskaitymas grynaisiais yra, sakyčiau, viena iš pamatinių žmogaus teisių ir laisvių, garantuoja saugumo jausmą ir, svarbiausia, mano manymu, privatumą“, – kalbėjo A. Zuokas.
A. Zuokas irgi turi verslų.
„Pono Zuoko paskolų skaičius kelia klausimų“, – sakė J. Damulytė.
A. Zuokas reguliariai ima paskolas iš savo įmonių.
„Gauna iš savo įmonės 70 ir daugiau paskolų. Natūraliai kyla klausimas, kam to reikia, kodėl to reikia, gal vengiama kokių nors mokesčių“, – svarstė J. Damulytė.
Mokesčių inspekcija paskolas iš savo įmonės įvardija kaip būdą akcininkui pasididinti pelną, išvengiant mokesčių valstybei. Mokant dividendus mokesčio neišvengsi.
„Viskas vis tiek yra atliekama įstatymų rėmuose. Bet, suprantama, kaip fizinis asmuo negaliu veikti prieš savo teisėtą interesą“, – teigė A. Zuokas.
130 tūkstančių eurų grynaisiais deklaravo prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Donatas Augulis.
„Jeigu šitų pinigų kilmė yra įrodoma, pagrįsta, deklaruota, nematau tame problemos, jei žmogus turi polinkį laikyti pinigus grynaisiais“, – sakė G. Nausėda.
Daugiausia pinigų grynaisiais deklaravę politikai stebisi, kam jie dar atskirai viešinami, jei jau viską deklaravo.
„Jeigu jums pretenzijų nekelia VMI ar teisėsaugos institucijos, tai kaip ir viešasis interesas turėtų būti patenkintas. Taškas“, – aiškino A. Zuokas.
Pareigūnai dideles sumas grynųjų, ypač jei jie laikomi ilgai, vertina ir kaip būdą legalizuoti neteisėtas pajamas ar kyšius. Žmogus deklaruoja didelę sumą grynųjų, nors iš tikrųjų tiek tuo metu neturi, bet žino, kad gaus neteisėtų pajamų ir turės kaip jas pagrįsti.
(be temos)