Iš policijos pasitraukęs E. Jablonskas paskirtas teisingumo viceministru

Viceministro pareigas jis pradės eiti gruodžio 28 dieną, pirmadienį pranešė Teisingumo ministerija.

Gruodžio viduryje E. Jablonskas laimėjo Marijampolės apskrities policijos vadovo konkursą, tačiau šių pareigų atsisakė, sulaukęs pasiūlymo tapti viceministru.

Teisingumo ministerijoje jis kuruos bausmių vykdymo sistemos sritį ir bus atsakingas už pokyčius įkalinimo įstaigose, taip pat viešųjų pirkimų pažeidimų prevenciją Teisingumo ministerijoje ir jos žinioje esančiose įstaigose bei antikorupcinės politikos įgyvendinimą.

„Jaučiuosi subūrusi profesionalią ir vertybiškai stiprią komandą, su kuria, tikiu, sėkmingai pasieksime Vyriausybės programoje numatytus tikslus bei lūkesčius, imsimės taip reikalingų ir pasvertų pokyčių, grįstų tvariais ir apgalvotais sprendimais“, – pranešime spaudai sakė E. Dobrovolska.

Tikrai nuo policijos nepabėgsiu, tik laikinai priveriu duris, o ir nauja veikla bus labai artima tam, ką dirbau iki šiol.

„Man policija buvo gyvenimo būdas, tačiau tarnystė Lietuvos valstybei tęsis ir naujose pareigose. Tikrai nuo policijos nepabėgu, tik laikinai priveriu duris, o ir nauja veikla bus labai artima tam, ką dirbau iki šiol. Esu dėkingas tiems, kurie tikėjo, kurie buvo šalia, kurie kritikavo. Kartu mes padarėme tikrai labai daug“, – kalbėjo naujasis viceministras.

E. Jablonskas Mykolo Romerio universitete įgijęs teisės ir policijos veiklos magistrą, policijoje tarnavo nuo 1999 metų.

Jis yra dirbęs Plungės rajono policijos komisariate, vėliau – Lietuvos kriminalinės policijos biure, Vilniaus apskrities policijoje, kurį laiką vadovavo Policijos departamento Imuniteto valdybai.

Lygiai metus E. Jablonskas laikinai vadovavo Kauno apskrities policijai. Interviu „Kauno dienai“ E. Jablonskas yra sakęs, kad pirmiausia atvykęs į Kauną stengėsi suvaldyti vadinamąją krizę Kauno policijoje po kilusio korupcijos skandalo. Vadovavimo metu pareigūnas didelį dėmesį skyrė policijos bendruomenės kultūrai, eismo kultūros gerinimui, ypatingai teigiamai atsiliepė apie visą Kauno policijos bendruomenę.

Elanas Jablonskas/Policijos nuotr.

„Kadangi dirbant daugiausia man teko bendrauti su valstybės tarnautojais, galiu pasakyti, kad Kaune šie žmonės išties profesionalūs ir be galo atsidavę tam, ką daro. Jei kalbant apie gyventojus apskritai, galiu pasakyti, kad, bent jau man susiformavo įvaizdis, jog kaunietis aiškiai parodo, kad yra iš Kauno ir akivaizdžiai tuo didžiuojasi. Mano nuomone, kiekvienas kaunietis tikrai yra savo miesto patriotas“, – prieš palikdamas Kauną sakė E. Jablonskas.

Per tą laiką, kurį E. Jablonskas dirbo Kaune, buvo pastebimas suintensyvėjęs įvairių stambių operacijų skaičius, jų mastas. Kai kurie nusikaltimai buvo išaiškinti gan greitai. Paklaustas, kurių nusikaltimų Kaune pavyko išsiaiškinti daugiausia, E. Jablonskas buvo išskyręs kovą su šešėliu.

„Išaiškintas ne vienas atvejis, kai verslininkai mokėjo algas vadinamuosiuose vokeliuose. Jau ne kartą buvau minėjęs, kad Kaunas garsėja ekonominiais nusikaltimais. Kai kurie ištirti nusikaltimai tai puikiai iliustruoja.

Smurtinių nusikaltimų apraiškos pasireiškė su dėl koronaviruso įvestu karantinu. Būnant namuose vyksta įvairiausių buitinių konfliktų, jų per šiuos metus, per tą nelengvą laikotarpį, tikrai teko malšinti ne vieną. Tačiau tai nereiškia, kad per tą laiką nevyko kitų nusikalstamų veikų, nebuvo sulaikyta jas vykdžiusių asmenų. Sulaikėme ir automobilių detales vogusius asmenis, taip pat gaują, kuri vykdė įvairius plėšimus. Deja, tačiau ekstremalia situacija pasinaudojo ir sukčiai. Sukčiavimo atvejų skaičius išaugo, jų pridaryti nuostoliai iki šiol skaičiuojami teismuose“, – kiek anksčiau akcentavo jis.