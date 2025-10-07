Paviešinti išskirtiniai vaizdai iš Ruginienės ir Zelenskio susitikimo

„Labai džiaugiamės galėdami jus pasveikinti Ukrainoje. Noriu padėkoti jūsų šaliai ir visiems Lietuvos žmonėms už tvirtą paramą ir šiltą požiūrį į ukrainiečius nuo pat šio karo pradžios. Labai didžiuojamės turėdami tokius draugus“, – sakė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis.
Jis atkreipė dėmesį į visapusišką Lietuvos paramą Ukrainai, įskaitant karinę pagalbą. Lietuva taip pat yra viena iš išminavimo koalicijos lyderių ir aktyviai dalyvauja bepiločių orlaivių, oro gynybos, elektroninės kovos, artilerijos ir IT koalicijose.
V. Zelenskis pabrėžė, kad oro gynybos stiprinimas išlieka nuolatiniu prioritetu, didėjant Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių terorui, įskaitant atakas prieš ypatingos svarbos ir civilinę infrastruktūrą.
Ukraina šiandien yra karinės pramonės inovacijų lyderė, sakė Kyjive viešėjusi premjerė I. Ruginienė. Anot ministrės pirmininkės, Lietuva ir visa Europa šiandien turi daug ko pasimokyti iš Ukrainos, besiginančios nuo Rusijos agresijos.
„Matome didelę dronų ir antidroninių priemonių svarbą ir aukščiausią lygį šioje srityje siekiančius Ukrainos gebėjimus. Sujungus šiuos gebėjimus, išteklius ir patirtį, sustiprintume nedalomą mūsų – Ukrainos ir visos likusios Europos – saugumą“, – Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.
Vizito Kyjive metu premjerė susitiko su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku ir kartu su šios šalies gynybos ministru Denysu Šmyhaliu pasveikino gynybos inovacijų forumo parodos dalyvius.
Susitikimų metu I. Ruginienė pabrėžė Ukrainos ir visos Europos saugumo neatsiejamumą bei karo pamokas. Ji taip pat pabrėžė Lietuvos pasirengimą kartu vystyti aktualiausius gynybos pramonės pajėgumus. Susitikimuose diskutuota ir apie aktualiausius paramos Ukrainai poreikius, šalies eurointegracinę pažangą.
Taip pat pažymima, kad I. Ruginienė pirmadienį lankėsi Ukrainos nevyriausybinės organizacijos „Save Ukraine“ centre, kuriame vykdomos psichologinės reabilitacijos ir reintegracijos programos iš Rusijos sugrąžintiems ukrainiečių vaikams ir jų tėvams, bendravo su vaikais ir personalu. Naujoji premjerė I. Ruginienė išvyko pirmojo vizito į Ukrainą sekmadienį.
Anot ministrės pirmininkės patarėjo, šio vizito tikslas – ne tik parodyti solidarumą, bet ir pasisemti Ukrainos patirties, kuri gali būti svarbi Lietuvai.
