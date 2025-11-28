Partijų reitinge – pokyčiai

Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, už konservatorius balsuotų 13,7 proc. respondentų, rugsėjį palaikymas šiai politinei jėgai siekė 12,8 procento.
„Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys teigė, kad partijos reitingas auga nuo to laiko, kada jos pirmininku išrinktas Laurynas Kasčiūnas.
„Aukštesnis rezultatas buvo tik 2021-ųjų gegužės mėnesį“, – BNS sakė sociologas.
Tuo metu Lietuvos socialdemokratų partiją palaikytų 12 proc. apklaustųjų (rugsėjį – 15,1 procento).
„Čia jų mažiausias rezultatas per ketverius metus“, – aiškino V. Gaidys.
„Valdančiajai daugumai labai nesisekė formuojant Vyriausybę, vėliau su kontrabandiniais balionais, su Vilniaus oro uosto uždarymais, sienos uždarymu-atidarymu. Tame kontekste opozicijai – kortos į rankas“, – galimas sumažėjusio reitingo priežastis vardino sociologas.
Toliau reitinguose trečia išlieka valdančioji „Nemuno aušra“, šią politinę jėgą palaikytų 10 proc. Lietuvos gyventojų, anksčiau už partiją būtų balsavę 10,9 procento.
Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ reitingas siekia 9,3 proc. (rugsėjį – 8,5 proc.), valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – 7,4 procento (rugsėjį – 7,2 proc.).
Už opozicinį Liberalų sąjūdį balsuotų 5,3 proc. apklausos dalyvių (rugsėjį – 5,4 proc.).
„Vilmorus“ apklausa taip pat rodo, kad kitą partiją palaikytų 2,1 proc. (rugsėjį – 2 proc.), o nebalsuotų 11,4 proc. (buvo – 10,1 proc.) respondentų. Nežinančiųjų, už ką balsuotų, buvo 28,8 proc. (rugsėjį – 28 proc.) tyrimo dalyvių.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko lapkričio 6–16 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
Naujausi komentarai