Paradoksas Seime: Žemaitaitis kritikuoja Ukrainos vėliavą, o ant jo durų – juostelė

Ukrainos vėliava Kultūros ministerijoje sugrįžo į vietą. Būnant ministru Ignotui Adomavičiui, buvo dingusi. Neva, išnešta į valyklą.
Kai iš ministerijos dingo pats I. Adomavičius, paaiškėjo, jog vėliava iš tikrųjų nukabinta jo pageidavimu, o dabar problemos dėl vėliavų ir Seime.
„Be abejo, aišku, kokia yra Lietuvos vėliava“, – teigė Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė.
„Man iš tikrųjų aišku, kokia yra Lietuvos vėliava, klausimų man neiškilo“, – šnekėjo „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius.
„Aušriečiai“ feisbuke dalijasi įrašu, jog žmonės pradėjo painiotis, kaip atrodo Lietuvos vėliava. Tačiau ginasi, kad ne jie pirmi tokias kalbas užvedė.
„Kokie mes... Seimo narys Ignas Vėgėlė padarė Seime pranešimą“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Seime turime penkių spalvų derinį. Sunku pasakyti, kokia ten – ar Venesuelos vėliava, tam tikrais rakursais per televizorių parodoma – ar Vengrijos vėliava, ar Ukrainos vėliava, ar Lietuvos vėliava, ar dar kokios nors valstybės vėliava“, – nurodė I. Vėgėlė.
Patiems neva netrukdo, bet klausia, ar visur šalia Lietuvos būtina kabinti ir Ukrainos vėliavą?
„Vadovaujuosi įstatymu, gerbiama žurnaliste. Gražios dienos“, – pabrėžė L. Šukytė-Korsakė.
„Norėjome pažiūrėti, kaip reaguoja žmonės, komentarus rašo – ar turi būti tik Lietuvos vėliava, ar Ukrainos“, – aiškino R. Puchovičius.
„Aš tai pavadinčiau tiesiog pigiu populistiniu triuku. Antras dalykas – tai yra ne laiku, ne vietoje ir absoliučiai nejaučiant situacijos“, – nurodė Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.
Labiausiai kliūva esanti Seimo posėdžių salėje.
„Be to, gėda, kai mūsų valstybės vėliava, taip pat ir Ukrainos vėliava, nei pakabinta, nei iškelta. Jos, žinote, liaudiškai tariant, yra padžiautos“, – teigė I. Vėgėlė.
Įstatymas naudoti kitų valstybių vėliavas leidžia, bet laikinai. Pavyzdžiui, viešint užsienio svečiams ar per tarptautinius renginius.
„Padariau tyrimą – nei vienoje save gerbiančioje valstybėje, mūsų kaimyninių valstybių parlamentuose nėra užsienio valstybės vėliavos, kuri būtų iškelta nuolat ir lygiavertiškai“, – kalbėjo I. Vėgėlė.
Politikas ragina vėliavą nuimti, jai skirti atskirą pagarbos vietą. Tačiau Seimo valdyba praeitą savaitę sutarė – vėliavos taip kabės tiek, kiek reikės, iš solidarumo.
„Artimoje ateityje turėsime Valstybinės vėliavos įstatymo patikslinimo projektą ir galutinai sutvarkysime tuos juridinius kabliukus, kurie galbūt formaliai ir egzistuoja“, – „Žinių radijui“ teigė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Tokiu atveju turėtume susikabinti dar Palestinos, Ukrainos. Sakartvelas kaip ir nekariauja, bet yra tam tikrų problemų. Jei kabinsim visas vėliavas, čia klausimas, ar mums užteks sienų“, – aiškino „Nemuno aušros“ lyderis.
„Man Ukrainos vėliava netrukdo, o kaip tik simbolizuoja drąsą, pasiryžimą ginti savo valstybę“, – sakė premjerė.
Yra, kam tokių klausimų kėlimas labiau primena parodiją, ne patriotiškumą.
„Nežinau, ar tie žmonės tokią trumpą atmintį turi. Tie, kurie taip populistiškai dabar nori tą Ukrainos vėliavą pašalinti, greičiausiai net neprisimena nei Sausio 13-soios, nei Kovo 11-osios laikų, kai mums buvo be galo svarbu, kad kiekvienas Lietuvos žodis, pavadinimas, ženklelis sklistų po pasaulį“, – nurodė Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Gal su patriotiškumu tai visai nesusiję? Juk tema labiau audrina, o ne jungia.
„Jūs pažiūrėkite, kas darosi pagal komentarus, pagal klausimus. Jei pastebėjote, apie Ukrainos vėliavą diskusijos jau vyksta nuo praeitų metų prezidento rinkimų, kampanijos metu buvo pagrindinė tema“, – pabrėžė R. Žemaitaitis.
„Žmonių reakcija mums svarbiausia. Tai tie žmonės yra mūsų rinkėjai“, – sakė R. Puchovičius.
„Aušriečiai“ guodžiasi, kad juos ne taip suprato. Neva, norėjo tik paaiškinti teisines aplinkybes – kada ir kokią vėliavą galima kabinti.
Sutapimas ar ne, ant R. Žemaitaičio kabineto durų net Ukrainos juostelė atsirado.
„Reikia ją dar perrišt, nes ji dar vis nukrenta“, – teigė R. Žemaitaitis.
Anksčiau tokios čia nebuvo.
Naujausi komentarai