Panerių apygardos atstovai dėl klaidų kaltina nuovargį ir patirties stoką

Panerių-Grigiškių vienmandatėje apygardoje rinkimuose dalyvavę politikai reikalauja dėl įvairių neatitikimų anuliuoti rezultatus, tuo metu pati VRK kreipėsi į teisėsaugą prašydama įvertinti įtarimus, jog Trakų Vokės apylinkėje galėjo būti klastojami reitingavimo įrašai. VRK taip pat dar perskaičiuoja partijų reitingavimo balus.

Tiek S. Markelevičius, tiek taip pat jau atleista Trakų Vokės apylinkės komisijos pirmininkė Božena Jutkevičienė dėl klaidų kaltina nuovargį ir didelį darbo krūvį.

B. Jutkevičienė BNS teigė, kad rinkimų komisijose sėkmingai dirbo keliolika metų, tačiau šįkart visą priešrinkiminę savaitę nesulaukė pagalbos iš kitų savo komisijos narių ir turėjo visus darbus daryti pati, įskaitant ir protokolų pildymą rinkimų sekmadienį.

Esminės problemos prasidėjo užsidarius apylinkei ir bandant rinkimų duomenis suvesti į sistemą – sistema dėl padarytų klaidų to neleido, tad visos procedūros su balsų skaičiavimu užtruko iki pirmadienio ryto, atsirado kitų klaidų.

„Aš, galima sakyti, buvau viena, buvo darbas, kurį tikrai dariau pati, nors sekretorė privalo pildyti protokolus – aš jos prašiau, ruošiau, siunčiau filmukus, bet žiūriu, kad žmogui visiškai nesigauna. Galvoju, jei pradės daryti, bus dar blogiau, ji atsistojo, nuėjo skaičiuoti balsų, o aš ten bandžiau kažką daryti – man nieko neduoda, viskas vis raudonai“, – pasakojo B. Jutkevičienė.

Ji pripažino, kad kelių balsų skirtumu nesutapo balsadėžėse rastų biuletenių skaičius su rinkėjams išduotais atvykimo lapeliais ir rastais biuleteniais, taip pat dalis rinkimų biuletenių galėjo būti be antspaudų, tačiau ji neigė, jog tai buvo daroma tyčia.

„Aišku, prisidėjo smarkiai nuovargis: mes šeštadienį dirbome nuo 9.15 val., išleidome žmones namo po aštuonių vakaro, ir sekmadienį, galima sakyti, parą ant kojų“, – tikino B. Jutkevičienė.

Buvusi komisijos pirmininkė tvirtino nieko negalinti pasakyti apie VRK įtarimus, kad dalyje biuletenių reitinguojant konkrečius vienos partijos politikus įrašai daryti vieno žmogaus – iš pažiūros vienoda rašysena ir ta pačia rašymo priemone.

„Dėl šito aš tikrai nieko negaliu komentuoti, aš asmeniškai nieko nemačiau. Šiaip yra šeši žmonės komisijoje, jei kam nors tai ir šautų į galvą, gal kažkaip jis ir sugebėtų. Bet savo akimis tikrai nieko nemačiau“, – patikino ji.

S. Markelevičius taip pat sakė, kad Trakų Vokės apylinkėje nesklandumai kilo B. Jutkevičienei prisiėmus per daug darbo ir dėl to nespėjus teisingai į sistemą suvesti gautų tuščių balsavimo biuletenių skaičiaus – dėl to strigo tolesnis darbas. Kitose jam deleguotose apylinkėse problemų nebuvo.

„Jai nesisekė su programa, susimaišė biuletenių apskaita – bandėme kažkiek taisyti, bet buvo labai sunku atsekti klaidas. Pirmininkė tiesiog prisiėmė sau per daug darbų, kurių neturėjo prisiimti. Ji turėjo daugiausiai dirbti su programa, žiūrėti tvarkos, o ji pati darė viską: registravo žmones, dalijo biuletenius vienu metu, sprendė rinkėjų skundus. Ir taip visą dieną, o buvo eilė be perstojo – kadangi mūsų apygarda šalia, mes matėme“, – aiškino S. Markelevičius.

Jis tvirtino nepastebėjęs, kad komisijos nariai galėtų klastoti reitingavimo balus – jo nuomone, teisėsauga turės aiškiai atsakyti į klausimą, ar buvo klastojimas, ar prie to galėjo prisidėti darbuotojai.

Dėl kitų neatitikimų, jo nuomone, kaltos „žmogiškos klaidos“, o ne piktybiniai veiksmai.

„Susitvarkydavome ir su didesniu kiekiu rinkėjų, bet komanda tiesiog gal buvo nepatyrusi, gal nelabai rodė noro dirbti, padėti pirmininkei, gal dėl to taip ir išėjo. Nemanau, tikrai niekas piktybiškai nedarė, bet nuovargis savo atliko – apylinkėje baigėme darbą gal 9.30 ryto“, – aiškino jis.

S. Markelevičius tikino, kad tokių problemų galbūt būtų pavykę išvengti, jei tiek jis pats, tiek B. Jutkevičienė būtų turėję ankstesnės vadovavimo patirties rinkimuose.

„Ji kaip pirmininkė dirba pirmą kartą – tai irgi jai galėjo koją pakišti, kas ir man greičiausiai pakišo koją, nes jeigu būčiau labiau patyręs, greičiausiai būčiau apylinkę uždaręs be tų balsų skaičiavimo, tiesiog užplombuočiau maišus, nusineščiau į apygardą ir išsimiegoję, pailsėję visi būtumėme susirinkę, perskaičiavę tvarkingai, o ne tą pačią naktį“, – tikino jis.

S. Markelevičių į rinkimų komisiją delegavo Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDP), B. Jutkevičienę – Rusų aljansas. Abu jie šiuo metu su rinkimais nebedirba, Panerių-Grigiškių rinkimų apygardai vadovauti paskirtas „valstiečių“ atstovas Pijus Savickas.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) ir Darbo partijos atstovai dėl nustatytų pažeidimų prašo VRK anuliuoti rezultatus Panerių-Grigiškių apygardoje ir perskaičiuoti balsus visoje Lietuvoje. Politikų teigimu, abejonių kelia išduotų bei balsadėžėse rastų biuletenių, taip pat neantspauduotų, didelis negaliojančių biuletenių skaičius ir jau minėtas faktas, jog reitingavimo balai keliuose biuleteniuose įrašyti tuo pačiu šratinuku, vienoda rašysena. Pastarąjį atvejį VRK prašo ištirti teisėsaugos.