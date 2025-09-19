Opozicija KT prašys įvertinti, ar patvirtinęs ne visą Vyriausybę prezidentas nepažeidė Konstitucijos

Šį kreipimąsi inicijavo opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija.
Dokumentą, kurį matė BNS, pasirašė 34 politikai, tarp jų didžioji dalis – konservatoriai, dalis Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų.
Kreipimusi teismo prašoma ištirti, ar prezidento rugsėjo 9-osios dekretas dėl ne visos sudėties Ministrų kabineto neprieštarauja Konstitucijos 84, 91 ir 92 straipsnių nuostatoms, Vyriausybės įstatymo 6 ir ir 29 straipsnių nuostatoms, konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams.
Konstitucijos 84 straipsnis numato, kad prezidentas Seimo pritarimu skiria premjerą, kuriam paveda sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.
91 straipsnis nurodo, kad Vyriausybę sudaro premjeras ir ministrai, o 92-ame kalbama apie premjero pareigą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo pristatyti Seimui savo sudarytą ir prezidento patvirtintą Vyriausybę bei pateikti svarstyti jos programą.
Kaip pranešime pabrėžia TS-LKD lyderis ir frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas, Konstitucija nenumato galimybės prezidentui tvirtinti ne visos sudėties Vyriausybę.
„Konstitucijoje nėra nuostatų, kurios leistų tvirtinti naujos Vyriausybės sudėtį be vieno, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių ar kitokio skaičiaus ministrų. Konstitucija, pavyzdžiui, nenumato ir to, kad Vyriausybė gali būti laikoma sudaryta, kai yra paskirta bent pusė jos ministrų“, – cituojamas L. Kasčiūnas.
Opozicijos kreipimesi į KT be kita ko teigiama, kad prezidentui dekretu patvirtinus ne visą Vyriausybę, Seimas, nežinodamas, kas vadovaus Aplinkos ir Energetikos ministerijoms, negali įvertinti, ar Ministrų kabinetas bus pajėgus vykdyti savo programą.
„Net jei Seimas galėtų pritarti nepilnos sudėties Vyriausybės programai, toks Seimo pritarimas ir pasitikėjimo Vyriausybe pareiškimas taip pat būtų nepilnas ir nevisavertis, nes Seimui nebūtų žinoma visa Vyriausybės sudėtis“, – sako L. Kasčiūnas.
„Kai nėra pateikta dalis ministrų, Seimo nariai, balsuodami už Vyriausybės programą, negali visavertiškai įsitikinti, kad Vyriausybė bus pajėgi vykdyti jos programą visa apimtimi“, – teigia konservatorių lyderis.
Pastaruoju metu Vyriausybės formavimas stringa „Nemuno aušrai“ kylant iššūkių rasti kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus. Todėl prezidentas kol kas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
Dėl šios situacijos „aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis anksčiau šią savaitę grasino palikti koaliciją, tačiau galiausiai persigalvojo.
Ketvirtadienį su valdančiųjų lyderiais susitiko G. Nausėda, o penktadienį koalicijos nariai pratęsė diskusijas, tarp galimų išeičių svarstydami ministerijų mainus.
„Nemuno aušrai“ šiuo metu priklauso Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, „valstiečiams“ – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai – Teisingumo ministerija, o socialdemokratams – likusios.
Rugpjūtį sudaryta Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija Seime turi 82 narius.
