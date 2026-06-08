Olekas: būnant koalicijoje su „Nemuno aušra“ reikėjo daryti ideologinių nuolaidų

„Išsakant norą keisti ir daryti (naują koaliciją – BNS) pagrindinis dėmesys buvo, kad dabartinė Vyriausybės programa, tiek 19-osios, tiek 20-osios, ne visai atliepia mūsų rinkimų įsipareigojimus“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė jis.
„Nemuno aušra“ Lietuvoje prisistatydavo kaip centro kairės partija, bet europiniu lygiu jie kalbėjo – bent pastaruoju metu buvo pirmininko pasisakymai, – kad jie norėtų jungtis prie „Europos patriotų“, tai yra pačios dešiniausios partijos ideologijos Europoje. Ir mūsų tie patys mokestiniai sprendimai, kurie buvo priimti, mes padarėme nuolaidų, jau dabar turbūt reikia sakyti, remdamiesi buvusių koalicijos partnerių pageidavimais“, – tvirtino J. Olekas.
Jis neatmetė galimybės, kad Vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik „aušriečių“ ministrų atsistatydinimas.
„Nemuno aušra“ į Ingos Ruginienės Ministrų kabinetą yra delegavusi aplinkos bei žemės ūkio ministrus.
„Manau, kad jeigu rasime sutarimą su naujais koalicijos partneriais, kad pokyčių programoje bus daugiau, tai gal bus ir personalijų pasikeitimų“, – sakė parlamento vadovas.
Jis vylėsi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos, tai yra iki birželio 30-osios, arba liepos pradžioje.
J. Olekas anksčiau žurnalistams yra sakęs, kad koalicija su „Nemuno aušra“ turi būti tęsiama. Anot jo, kitokį Lietuvos socialdemokratų partijos sprendimą lėmė kolegų ambicijos.
„Ambicijos, tiesiog ambicijos kolegų, ypač atvykusių iš rajonų mūsų skyrių žmonių. Yra noras daryti dar daugiau ir yra tokia viltis, kad pakeitus koalicijos partnerius mes galėsime tuos įsipareigojimus įvykdyti“, – apie sprendimą nutraukti koaliciją su „aušriečiais“ kalbėjo politikas.
BNS rašė, kad savaitgalį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį – iš daugumos pašalinti „Nemuno aušrą“, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Deryboms dėl koalicijos duotos dvi savaitės.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Dalis socialdemokratų neslėpė nepasitenkinimo, kad „aušriečių“ lyderis aštriai kritikuoja kai kuriuos jų ministrus, jo elgesys ir kalbos sukelia neigiamą rezonansą visuomenėje, be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)